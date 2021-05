Samsung Galaxy S21 FE in tante colorazioni: arrivo previsto ad agosto 2021

Secondo recenti rumors il prossimo Samsung Galaxy S21 FE sarà disponibile in diverse colorazioni e sarà presentato sul mercato quest’estate: i dettagli (rumors).

Ci sono sempre più informazioni che confermano l’arrivo del successore dell’attuale Galaxy S20 FE (Fan Edition), uno dei dispositivi di fascia alta più venduti di Samsung nel corso dello scorso anno e di quest’anno.

Stiamo ovviamente parlando del Galaxy S21 Fan Edition.

Samsung Galaxy S21 FE in arrivo quest’estate? I rumors

Oggi l’informatore Ross Young tramite il proprio canale Twitter ha fornito alcuni dettagli.

Secondo quanto è trapelato il modello S21 FE entrerà nella fase di produzione di massa a luglio di quest’anno, e quindi dovrebbe iniziare la commercializzazione ufficiale dal mese di agosto.

Al suo debutto Samsung dovrebbe proporre lo smartphone in almeno quattro colorazioni: Grigio, Verde chiaro, Viola chiaro e Bianco.

Non è detto comunque che l’azienda coreana presenti di più colori, come il Blu e il Rosa, al momento del lancio ufficiale o in una fase successiva.

Dai passati rumors sappiamo che il Galaxy S21 Fe dovrebbe avere queste caratteristiche hardware principali:

Display Amoled da 6.4 pollici di diagonale;

Fotocamera anteriore per selfie da 32MP (nel forellino in alto al centro del display);

Tripla fotocamera posteriore;

Chipset Exynos 2100 o Snapdragon 888 (a seconda del mercato di riferimento);

128GB o 256GB di memoria interna;

Batteria da 4500 mAh.

Dimensioni pari a 155.7 x 74.5 x 7.9mm;

Scocca con bordi in metallo e rifinitura “frosted glasstic” per la parte posteriore.

Sfortunatamente i dettagli sul prossimo S21 FE non sono particolarmente dettagliati.

Speriamo che nelle prossime settimane avremo notizie più concrete da farvi sapere.

Fonte: Via Twitter