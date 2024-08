Samsung Galaxy S21 FE si aggiorna con Circle to Search

Samsung Galaxy S21 FE finalmente con l’aggiornamento patch agosto 2024 riceve il supporto alla funzionalità GALAXY Ai Circle to Search: i dettagli.

Samsung nella lista degli smartphone ex top di gamma o di fascia alta con supporto ad alcune funzionalità basate sull’intelligenza artificiale GALAXY AI aveva inserito pure i Galaxy S21.

Questi comprendono i modelli S21, S21 Plus, S21 Ultra e pure la versione S21 FE (Fan Edition): quest’ultimo però non l’aveva ancora ricevuta.

Samsung Galaxy S21 FE con l’aggiornamento di agosto 2024 arriva anche Circle to Search

Nonostante il modello S21 FE condividesse con tutta la serie Galaxy S21 lo stesso chipset, Samsung fino ad oggi non aveva ancora aggiunto funzionalità GALAXY AI.

Scaricando però l’ultimo aggiornamento con le patch di sicurezza di agosto 2024, con ONE UI 6.1 basata su Android 14, anche il modello S21 FE potrà sfruttare questa funzionalità.

Per chi non lo sapesse Circle to Search permette all’utente di cerchiare qualsiasi cosa sullo schermo e ottenere informazioni su quest’ultima.

Inoltre si può persino scoprire quale canzone è in riproduzione vicino o direttamente sul telefono

L’utente può attivare Circle to Search premendo a lungo la barra bianca in basso o il pulsante home in caso sia presente sul telefono.

Al momento le patch di agosto 2024 per l’S21 FE sono in diffusione in Vietnam, quindi potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che inizi il rilascio della notifica d’aggiornamento anche in Italia.

Vi consigliamo quindi di controllare manualmente in impostazioni ->info telefono-> aggiornamenti se è presente la notifica di aggiornamento per il nuovo firmware.

Oltre a Circle to Search, vi ricordo che le patch agosto 2024 di Samsung per Android risolvono vari problemi di sicurezza e vanno installate il prima possibile.

Fonte: Via

