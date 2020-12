Samsung Galaxy S21: il prezzo sarà uguale al quello del Galaxy S20?

Secondo recenti informatori il prezzo della nuova gamma Samsung Galaxy S21 sarà quasi del tutto identico ai predecessori Galaxy S20: ecco i dettagli.

Un informatore interno a Samsung avrebbe di fatto svelato alcuni dettagli sul prezzo di vendita (listino) dei prossimi smartphone che faranno parte della gamma Galaxy S21.

Prezzi dispositivi Gamma Galaxy S21? Secondo recenti rumors sarebbero identici a quelli dei Galaxy S20 al debutto

Secondo quanto affermato dall’informatore, Samsung non cambierà la politica di prezzi dei nuovi S21 che sulla carta avranno un costo simile, o del tutto uguale, ai dispositivi della gamma Galaxy S20 al momento del loro debutto.

Si parla quindi di prezzi di listino di circa 900 euro per il Galaxy S21 base, di 999 euro per la versione base del modello S21 Plus, mentre il top S21 Ultra avrà un prezzo di 1399 euro.

I prezzi in questione fanno riferimento al mercato europeo, ma il costo d’acquisto potrebbe variare da paese a paese a seconda del livello delle tasse.

Ricarica inversa via cavo e scanner biometrico sotto il display migliorati rispetto alla gamma Galaxy S20

Oltre a rumors sul prezzo di vendita, il web oggi ci ha fornito altre informazioni riguardarti la ricarica inversa e lo scanner delle impronte digitali che sarà implementato sui prossimi S21 di Samsung.

Per prima cosa tutti gli smartphone della gamma S21 avranno a disposizione la ricarica inversa via cavo ad una velocità massima di 9W, quindi doppia rispetto a quella disponibile per gli attuali Galaxy S20.

Samsung poi avrebbe migliorato il sensore delle impronte digitali ultrasonico sotto il display, rendendolo più veloce e preciso rispetto a quello degli attuali S21, incrementandone la grandezza.

Il nuovo scanner biometrico sotto il pannello OLED avrebbe infatti una grandezza di 64 mmq (8×8 mm), e sarebbe quindi il 77% più grande rispetto allo scanner biometrico dei Galaxy S20 da 36 mmq (4×9 mm).

Non mancano ancora molti giorni all’annuncio ufficiale della prossima gamma S21, prevista per il 14 gennaio 2021: presto sapremo tutti i dettagli ufficiali.

Fonte: Scanner biometrico via Twitter, ricarica inversa Via, prezzo di vendita Via.