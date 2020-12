Samsung Galaxy S21 Plus immagini e video render 3D: il presunto design

Questo sarà forse il design definitivo del prossimo Samsung Galaxy S21 Plus: ecco alcune immagini render 3D e un video a 360 gradi.

Dopo alcune prime immagini render basate su tecnologia CAD di un mese fa, oggi alcuni informatori hanno di fatto rielaborato le informazioni in loro possesso sul Galaxy S21 Plus.

Samsung Galaxy S21 Plus in un video render 3D e immagini render 3D: questo il design definitivo?

Pigtou in collaborazione con @ xleaks7 hanno rilasciato sul web un nuovo video render 3D e alcune immagini render 3D che mostrano il design, presupponiamo quasi definitivo, del prossimo S21 Plus.

Da quello che possiamo vedere, il prossimo S21 Plus dovrebbe avere cornici laterali molto sottili e simmetriche tra di loro.

Samsung dovrebbe mantenere il classico forellino in alto al centro nel display dedicato alla fotocamera anteriore, forellino che sembra essere ancora più piccolo rispetto alla generazione precedente.

Viene confermato il modulo fotografico principale, posizionato nella parte in alto a sinistra della scocca posteriore, con tre sensori.

Secondo gli informatori il Galaxy S21 Plus dovrebbe utilizzare un pannello da 6.7 pollici di diagonale, mentre le dimensioni dovrebbero essere di 161,55 x 75,6 x 7,86 mm.

Ovviamente queste immagini non sono ancora del prodotto ufficiale, quindi potrebbero esserci alcune differenze quando Samsung presenterà il dispositivo.

Per esempio l’informatore Ice Universe afferma che le immagini render 3D di Pigtou in collaborazione con @ xleaks7 sono esatte solo per la scocca posteriore, mentre risultano leggermente sbagliate per la parte anteriore.

Infatti secondo le fonti di Ice Universe i bordi laterali del Galaxy S21 Plus sono leggermente più spessi e non sono perfettamente simmetrici.

Fonte: Via Twitter Ice Universe.