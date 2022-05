Samsung Galaxy S21 si aggiorna con le patch di maggio 2022 anche in Italia

Samsung ha iniziato ad aggiornare anche in Italia gli smartphone della gamma Galaxy S21 con le più recenti patch di maggio 2022: ecco i dettagli conosciuti al momento.

Non molti giorni fa vi avevamo già segnalato che Samsung aveva iniziato a rilasciare in anticipo, ormai una consuetudine, le nuove patch di maggio 2022 per la serie Galaxy S22.

Serie Samsung Galaxy S21 si aggiorna con le nuove patch Android di maggio 2022: i dettagli

Oggi abbiamo le prime conferme che pure la serie Galaxy S21 sta ricevendo lo stesso trattamento.

I Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra stanno infatti ricevendo il nuovo firmware seriale G991BXXU5CVDD scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) anche in Italia.

Il firmware è basato sul sistema operativo Android 12 con interfaccia personalizzata ONE UI 4.1.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, potete controllare manualmente in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Nel caso abbiate un S21 brandizzato da operatore telefonico, come TIM, Vodafone, WindTre, i tempi di aggiornamento potrebbero essere un po’ più lunghi.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di passare al nuovo firmare è sempre consigliabile:

effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati nella memoria dello smartphone; procedere al download e all’installazione del nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua che sia pari o superiore al 50%.

Al momento non abbiamo ancora un quadro specifico su quali siano le novità introdotte dal nuovo firmware, sappiamo che vengono installate le nuove patch di sicurezza di android del mese maggio 2022.

Sfortunatamente Samsung non ha ancora aggiornato la propria pagina ufficiale del bollettino sicurezza Android, quindi non sappiamo nello specifico quali sono i fix apportati ai problemi di sicurezza.

Fonte: Via