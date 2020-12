Samsung Galaxy S21 Ultra: design, dettagli tecnici completi e prezzo svelati

Svelate immagini render 3D ufficiali che mostrano il design del prossimo Samsung Galaxy S21 Ultra; ecco anche altri dettagli tecnici completi e il prezzo di vendita.

Giusto ieri vi avevamo mostrato i render 3D ufficiali dei Galaxy S21 e S21 Plus, che di fatto hanno un design molto simile tra di loro, e le varie colorazioni disponibili.

Samsung Galaxy S21 Ultra si mostra in immagini render 3D ufficiali; dettagli tecnici completi e prezzo di vendita in Europa svelato

Design

Oggi vi mostriamo, grazie all’informatore tedesco WinFuture, un immagine render 3D ufficiale del prossimo Galaxy S21 Ultra nella sua colorazione Phantom Silver.

Il telefono dovrebbe avere dimensioni pari 165,1 x 75,6 x 8,9 mm per un peso complessivo di 228 grammi ed essere certificato IP68.

Oltre alle immagini che mostrano il design, l’informatore tedesco ha rilasciato una serie di dettagli tecnici completi sulle caratteristiche hardware del Galaxy S21 Ultra.

Display

Il telefono si presenterà con un grande display Dinamic Amoled 2X da 6.8 pollici di diagonale, con risoluzione nativa QHD+ (515 PPI), in formato 20:9 e una frequenza di aggiornamento massima a 120Hz.

Gli utenti non dovranno temere i consumi, dato che secondo quanto trapelato il nuovo display avrà la tecnologia di aggiornamento frequenza adattiva.

Altra caratteristica del pannello è l’elevata luminosità massima, che secondo l’informatore raggiungerà la bellezza di 1600 nits!

Per proteggere il display Samsung ha scelto la protezione Gorilla Glass Victus (ultima disponibile).

Multimedialità

Nel pannello potete notare il classico forellino in alto al centro che contiene la fotocamera anteriore.

Secondo l’informatore la camera per selfie utilizzerà un sensore da 40 MP 1 / 2,8 “(0,7 µm pixel) cone un obiettivo da 80 ° e autofocus.

Sulla scocca posteriore troviamo invece il modulo fotografico in alto a sinistra con tantissimi sensori.

Da quello che è trapelato il Galaxy S21 Ultra monterà un sensore principale da 108MP, 1/33″ con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e aiutato dall’autofocus Laser che sostituisce il sensore TOF 3D.

E’ presente poi un sensore ultra grandangolare da 12 MP con Pixel da 1,4 µm, PDAF e campo visivo di 120 °.

Il nuovo top di gamma di Samsung avrà poi due teleobbiettivi: un periscopio piegato per zoom 10X (FoV 10 °, equivalente a 240 mm, apertura f / 4.9) e un teleobiettivo classico per zoom 3X (35 °, f / 2.4).

Entrambi i teleobbiettivi hanno un sensore fotografico da 10MP (1 / 3,24 “, pixel da 1,22 µm) e interagendo tra di loro permetteranno uno zoom ibrido con una transizione graduale tra le lunghezze focali.

Lo smartphone sarà in grado di registrare video in formato 8K a 30fps, 4K a 60 fps e 1080P a 120 fps, oltre altre opzioni come i video in super slow motion.

Processore e memoria

All’interno del modello S21 Ultra Samsung ha scelto il chipset Snapdragon 888 per il mercato USA, e il chipset Exynos 2100 per quello europeo (Italia compresa).

L’Exynos 2100 è prodotto a 5nm e ha un architettura octa-core: un core principale a 2.9 Ghz, 3 core ad alte prestazioni a 2.8Ghz e quattro core per il risparmio energetico funzionanti a 2.4 Ghz.

A livello di memoria interna, pare che lo smartphone avrà di base 12GB di ram LPDDR5 e a scelta 128/256/512GB di memoria interna UFS 3.0.

Pare che non ci sarà lo slot per le microSD.

Connettività, batteria, pennina S Pen

La batteria dovrebbe essere da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 45W.

Sembra però che Samsung per i Galaxy S21 Ultra venduti in Europa non inserirà nella scatola il caricabatteria, che quindi dovrà essere acquistato separatamente.

Non ci saranno neanche le cuffie AKG nella scatola, che saranno acquistabili come opzione.

L’S21 Ultra supporta WiFi 6 secondo lo standard ax, il Bluetooth 5.x nonché le comunicazioni mobili NFC e 5G

Viene confermato pure il supporto del Galaxy S21 Ultra alla pennina capacitiva S Pen, che sarà acquistabile come optional autonomo o come parte di un set Cover in silicone o Smart Clear View.

Prezzo di vendita Galaxy S21 Ultra in Europa

Infine il prezzo di vendita in Europa del S21 Ultra: il modello dovrebbe costare a partire da 1400 euro per la versione con 128GB di memoria interna.