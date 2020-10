Samsung Galaxy S21 Ultra in immagini render: questo il design?

Questo dovrebbe essere il design ufficioso del prossimo Samsung Galaxy S21 Ultra ripreso in alcune immagini render 3D: ecco i dettagli trapelati.

Giusto stamattina vi abbiamo mostrato le presunte immagini render 3d che riprendevano il design del Galaxy S21 base, caratterizzato da un display piatto.

Samsung Galaxy S1 Ultra: questo potrebbe essere il design definitivo

A distanza di poche ore si sono aggiunte anche le presunte immagini render 3D del prossimo Galaxy S21 Ultra, ovvero il top smartphone d’inizio 2021 di Samsung.

Le immagini rendere anche in questo caso sono state divulgate dall’informatore @OnLeaks, considerato da molti piuttosto attendibile.

Da quello che possiamo vedere frontalmente il modello S21 Ultra avrà un display decisamente curvo ai bordi, il così detto effetto a cascata, e il forellino in alto al centro che contiene la fotocamera anteriore per Selfie.

Secondo i rumors il display del modello Ultra dovrebbe essere compreso tra i 6.7 e i 6.9 pollici di diagonale, compreso in una scocca dalle dimensioni di 165.1 x 75.6 x 8.9 mm.

Lo spessore aumenta fino a 10.8 mm nella zona posteriore dove è collocato il modulo fotografico principale.

Come sul modello S21 anche il Galaxy S21 Ultra avrà un modulo fotografico posizionato fino ai bordi in alto a sinistra della scocca posteriore.

Dovrebbe contenere 4 sensori fotografici e il flash LED.

Non conosciamo ancora i dettagli sui sensori utilizzati, ma si ipotizza che lo smartphone avrà in abbinamento al sensore principale pure una camera grandangolare e un teleobiettivo con periscopio.

In passato alcuni rumors affermavano che i Galaxy S21 Ultra sarebbero diventati i primi Galaxy S ad utilizzare una pennina capacitiva S Pen.

Da questi design sembra che questo smartphone non abbia lo slot per contenere la pennina, ma non è detto che non abbia un software per utilizzarla.

Fonte: Via