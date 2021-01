Samsung Galaxy S21 Ultra ufficiale: caratteristiche principali e prezzo in Italia

Svelato durante l’ultimo evento Unpacked il Galaxy S21 Ultra il nuovo top di gamma di Samsung: principali caratteristiche e prezzo di vendita in Italia.

Da pochi minuti Samsung ha svelato al mondo i suoi nuovi smartphone della serie Galaxy S21, tra cui troneggia il più costoso dei tre: il modello Ultra.

Samsung Galaxy S21 Ultra: principali caratteristiche hardware e prezzo di vendita in Italia

Display e Design

Il nuovo S21 Ultra monta un display Amoled 2X da 6.8 pollici di diagonale, leggermente più piccolo rispetto al S20 Ultra, con bordi curvi e protezione Gorilla Glass Victus.

Il pannello ha una risoluzione nativa QHD+ (3200 x 1440 pixel) e una frequenza di aggiornamento adattiva a 120Hz.

La caratteristiche dei display con frequenza adattativa consiste nel fatto che il pannello adegua la frequenza di aggiornamento a seconda del tipo di utilizzo che stiamo facendo con lo smartphone.

Può infatti variare da 10 fino a 120 Hz.

Questo può ridurre sensibilmente i consumi in certe funzionalità, come ad esempio l’Always On Display, o migliorare l’esperienza d’uso in altre funzionalità come ad esempio nel gaming o nella fluidità dell’interfaccia.

Inoltre questo Amoled 2X ha una luminosità massima di ben 1500 nit, ovvero è il display più luminoso mai visto su uno smartphone della gamma Galaxy.

Il pannello supporta l’HDR10+ ed è in formato video 20:9, data la presenza del forellino in alto al centro per la fotocamera anteriore.

Sotto il display è presente lo scanner per le impronte digitali di ultima generazione.

Lo smartphone ha dimensioni pari a 165.1 x 75.6 x 8.9 mm per un peso complessivo di 229 grammi; da ricordare che è certificato IP68 quindi è resistente all’acqua e alla sporcizia in generale.

La scocca è in alluminio e come il display gode di una protezione in vetro Gorilla Glass Victus.

Il telefono sarà disponibile nei colori Phantom Grey, Phantom White, Phantom Titanium, Phantom Navy e Phantom Brown.

Multimedialità: le fotocamere

Con il Galaxy S21 Ultra Samsung ha alzato ulteriormente l’asticella dei suoi smartphone dal punto di vista multimediale.

Sulla scocca posteriore troviamo infatti un modulo fotografico, posizionato in alto a sinistra, che comprende quattro sensori:

Principale da 108 MP, obiettivo grandangolare, f / 1.8, 79 °, 24 mm, 1 / 1.33 “, 0,8 µm (pre-nona-binning 9-1), OIS, PDAF, Laser AF;

Ultra grandangolare da 12 MP, f / 2.2, 120 ° di campo visivo, 13 mm, 1 / 2.55 ″, 1.4 µm, Dual Pixel AF;

Un sensore da 10 MP con funzioni da teleobiettivo, f / 2.4, 35 °, 72 mm, 1 / 3.24 “, 1.22µm, OIS, zoom ottico 3x, Dual Pixel AF;

un secondo sensore da 10MP sempre con funzioni da teleobbiettivo f / 4.9, 10 °, 240 mm, 1 / 3.24 ″, 1.22 µm, OIS, zoom ottico 10x, Dual Pixel AF.

La camera selfie posizionata nel forellino nel display utilizza un sensore 40MP, f / 2.2, 0.7µm, 80 ° di campo, PDAF.

Da sottolineare fin da subito che il Galaxy S21 Ultra è il primo smartphone di Samsung che permette a tutte le fotocamere (prese singolarmente) capaci di registrare video in formato Ultra HD 4K a 60 fps.

Con la fotocamera principale da 108MP si possono registrare video in formato 8K a 24 Fps e video in super slow motion fino a 960 fps (720p), e grazie ai miglioramenti nell’elaborazione per scatti in condizioni di scarsa illuminazione si hanno foto migliori in notturna.

Il sensore da 108MP ha eccellenti prestazioni di zoom: quello da 1x a 3x è gestito direttamente dalla fotocamera principale, poi c’è un teleobiettivo 3x per lo zoom a medio raggio, e infine per lo zoom da 10x a 100x si attiva l’altro obiettivo periscopico.

Gli utenti più esperti potranno inoltre attivare la modifica manuale per riprodurre foto in formato RAW a 12 bit.

L’audio viene migliorato grazie alla presenza degli altoparlanti stereo ottimizzati da AKG e c’è il supporto all’audio Dolby Atmos.

Non è presente il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Supporto alla S Pen

Interessante sapere che il modello S21 Ultra è il primo Galaxy S a supportare ufficialmente la pennina capacitiva S Pen, o meglio qualsiasi stilo Wacom.

L’utente potrà quindi scegliere il suo preferito (più compatto, più grande eccetera).

Di fatto la S Pen sugli S21 Ultra offre le stesse funzionalità viste sui Galaxy Note di ultima generazione: prendere appunti e abbozzare le tue idee, utilizzare pratiche scorciatoie e gesti remoti tramite la stilo.

La compattezza o meno della pennina compatibile Wacom è importante considerato che il Galaxy S21 Ultra non ha uno slot per incorporare la pennina S Pen, quindi l’utente la deve portare con se separatamente dal dispositivo.

Processore e memoria

La versione del Galaxy S21 Ultra destinata al mercato europeo monta il chipset Exynos 2100.

Questo chipset ha un architettura octa core:

1x ARM Cortex X1 @ 2.9GHz +;

3x ARM Cortex A78 Cores @ 2.8GHz +

4x ARM Cortex A55 Cores @ 2.2GHz.

Il Cortex X1 è un processore ad altissime prestazioni, i Cortex A78 ad alte prestazioni: questi vengono utilizzati quando lo smartphone deve eseguire processi complicati.

I restanti Cortex A55 sono processi a basso consumo adibiti ai compliti meno complicati durante l’utilizzo del dispositivo.

Come GPU troviamo la nuova Mali-G78 MP14 che promette prestazioni grafiche fino al 40% più elevate rispetto alla generazione precedente.

Al chipset Exynos 2100 vengono affiancati queste varianti di memoria:

12GB di ram LPDDR5 e 128GB di memoria interna con tecnologia UFS 3.1:

12GB di ram LPDDR5 e 256GB di memoria interna UFS 3.1;

16GB di ram LPDDR5 e 512GB di rom UFS 3.1.

Non è previsto lo slot per le microSD.

Batteria

Il Galaxy S21 Ultra monta una batteria interna da 5000 mAh che a differenza del top di gamma precedente implementa una ricarica rapida via cavo a soli 25W.

La ricarica rapida via cavo a 25W permette di ricaricare metà della batteria in circa 30 minuti.

E’ presente poi la ricarica wireless ad una potenza massima di 15W, e una ricarica inversa a 4.5W.

Come da nuove politiche eco-friendly, Samsung non incorporerà il caricabatteria nella confezione di vendita.

Connettività

Dopo aver già accennato dello scanner per le impronte digitali e del supporto alle pennine Wacom, il modello S21 Ultra lato connettività ha:

Supporto alla connettività 5G dual sim;

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band;

Bluetooth 5.1;

Chipset NFC (Samsung Pay);

A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO;

Porta USB Type-C 3.2.

UWB (condivisione rapida di file da telefono a telefono, rilevamento della direzione)

Sistema operativo

Come sistema operativo troviamo nativamente Android 11 con interfaccia personalizzata ONE UI 3.5 che incorpora novità interessanti oltre a quelle per l’utilizzo della pennina S Pen.

Per il comparto fotografico saranno presenti funzioni come:

Snap 8K migliorato: prendi le foto dalla tua registrazione video 8K;

Visualizzazione Vlogger: acquisisci video con la fotocamera anteriore e posteriore contemporaneamente;

Vista del regista: acquisisci video con le fotocamere anteriore e posteriore contemporaneamente, mantenendo la possibilità di passare rapidamente da una fotocamera posteriore all’altra mentre accedi ad un’anteprima dal vivo;

Registrazione con più microfoni: utilizza accessori accoppiati come Samsung Galaxy Buds Pro per registrare il suono ambientale mentre registri anche utilizzando il microfono del telefono;

Scatto singolo: aggiunte nuove impostazioni video in stile professionale come Highlight Video e Dynamic Slow-Mo;

Blocco zoom: riduce al minimo le mani tremanti e cattura immagini nitide con lo zoom bloccando il punto focale al centro del fotogramma.

Samsung Galaxy S21 Ultra prezzo e disponibilità in Italia

Il telefono inizierà la commercializzazione effettiva a partire dal 29 gennaio 2021, per adesso c’è la possibilità di effettuare pre-ordini sul sito Samsung.

Il modello S21 Ultra ha un prezzo di listino base di 1279 euro per la versione 12-128GB.

Con l’aumentare della memoria interna 256GB e con 12GB di ram il prezzo sale di 100 euro ovvero arriva 1329 euro.

Infine la variante top con 16GB di ram e 512GB di memoria interna è proposta nel mercato italiano al prezzo di listino di 1459 euro.

Chi prenoterà il modello S21 Ultra entro il 28 gennaio 2021 riceverà in regalo le Galaxy Buds Pro e SmartTag che hanno un valore commerciale di 264 euro.