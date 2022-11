Samsung Galaxy S22 5G 8-128GB prezzo 549 euro: coupon pre Black Friday da Italia

In offerta coupon pre Black Friday con prezzo a 549 euro (spedito) il Samsung Galaxy S22 5G 8-128GB bianco: spedizione e garanzia Italia inclusa.

Vi segnaliamo un offerta con garanzia e spedizione Italia per la versione Galaxy S22 5G 8-128GB, un dispositivo che avrebbe un prezzo di listino di 879 euro sullo store ufficiale Samsung.

Non conoscete in dettaglio i Galaxy S22 5G? Ecco un riassunto delle loro caratteristiche hardware.

Samsung Galaxy S22 5G 8-128GB colore bianco con coupon Pre Black Friday al prezzo di 549,90 euro

Di fatto potete acquistare il Samsung Galaxy S22 5G 8-128GB, nella colorazione bianca, al prezzo di 549,90 euro (IVA e spedizione inclusa) seguendo queste indicazioni:

Aggiungere lo smartphone nel carrello seguendo questo link: https://ebay.us/scFYLK Applicare il codice coupon REGALI22 per ottenere lo sconto Effettuare l’eventuale acquisto pagando con carta di credito/debito o PayPal risparmiando 330 euro di listino.

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Ebay Italia, la pagina prima dell’effettivo pagamento, come da esempio immagine sottostante (per PC Desktop):

Tutti gli smartphone qua elencati sono NO Brand, ovvero non sono personalizzati in alcun modo da un operatore telefonico.

Dettagli su spedizione, disponibilità e garanzia Italia

Tutti i dispositivi sono spediti da magazzino Italia con consegna prevista in 3 giorni lavorativi tramite corriere dopo la preparazione e l’invio del pacco.

La garanzia è Samsung Italia 2 anni dato che si tratta di un rivenditore autorizzato.

Il cliente ha disposizione pure 14 giorni per il rimborso/reso, ma deve pagare le spese di spedizione per la restituzione.