Samsung Galaxy S22: aggiornamento ad Android 13 con ONE UI 5.0 iniziato

I Samsung Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra hanno iniziato ad aggiornarsi ad Android 13 con la nuova interfaccia ONE UI 5.0: ecco i dettagli da conoscere.

Se possedete uno smartphone della serie Galaxy S22 di Samsung con chipset Exynos nelle prossime ore o nei prossimi giorni dovreste ricevere una nuova notifica di aggiornamento.

La serie Galaxy S22 si sta aggiornando alla ONE UI 5.0 basata su Android 13: i dettagli

Infatti tutti e tre gli smartphone in questione si stanno aggiornando all’interfaccia ONE UI 5.0 basata sul sistema operativo Android 13 anche in Europa.

Per la precisione è scaricabile il nuovo firmware seriale S908BXXU2BVJA tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il firmware ha un peso di circa 2.9GB e oltre a contenere l’aggiornamento ad Android 13 installa pure le patch di sicurezza del mese di ottobre 2022 (quindi da questo punto di vista nessuna novità).

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare il centro aggiornamenti dello smartphone che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di installare il nuovo software vi consigliamo di:

Effettuare un backup completo o dei dati più importanti salvati nella memoria dello smartphone Avere almeno 5GB di spazio libero nella memoria interna Iniziare a scaricare e poi installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Quali sono le novità che gli utenti possessori di un Galaxy S22 noteranno con la ONE UI 5.0?

Oltre alle novità intrinseche di Android 13, con la ONE UI 5.0 ci saranno funzionalità made by Samsung tipo:

Widget impilabili

Un migliore Samsung Privacy Hub

Nuova interfaccia utente per le notifiche

Riconoscimento del testo ovunque con l’OCR

Gesti multitasking

Aiutanti della fotocamera in modalità Pro

Migliori opzioni di accessibilità

Prendere appunti durante le chiamate

Vengono poi aggiornate molte applicazioni native di Samsung come Health, Internet, Kids, Galaxy Shop, SmartThings, Calcolatrice, Voice Recorder, Galaxy Wearable eccetera.

Fonte: Via