Samsung Galaxy S22 arriva in Italia/Europa con chipset Exynos 2200: nuove immagini

Secondo gli ultimi rumors i Samsung Galaxy S22 utilizzeranno per il mercato Europa/Italia il nuovo chipset Exynos 2200 e non lo Snapdragon 8 Gen 1. Nuove immagini.

Tra un paio di mesi probabilmente, a fine febbraio 2022 o inizio marzo 2022 i consumatori potranno mettere mano sui prossimi Samsung Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22: avranno il chipset Exynos 2200 e non lo Snapdragon 8 Gen 1 in Europa/Italia

Da quello che sappiamo i dispositivi che saranno venduti in Europa e quindi anche in Italia, utilizzeranno un chipset Exynos e non lo Snapdragon 8 Gen 1.

Alcuni rivenditori europei hanno già indicato che i prossimi S22, seriali aziendali SM-S901B, SM-S906B e SM-908B monteranno l’Exynos 2200.

Invece gli smartphone che monteranno i chipset Snapdragon 8 Gen 1, quelli venduti negli USA, Corea del Sud e Cina, avranno codice seriale SM-S901E, SM-S906E, e SM-S908E.

Sulla carta sembra che Samsung abbia di fatto dissipato i rumors sui problemi di produttività dei chipset Exynos 2200 palesati a fine 2021.

Ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale, quindi come sempre vi ricordiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Per i più curiosi il sito 91mobiles ha rilasciato una nuova serie di immagini render che riprendono il Galaxy S22 Plus.

L’informatore conferma anche lui la presenza del chipset Exynos 2200, la fotocamera principale da 50MP, l’ ultra grandangolare da 12MP e il teleobbiettivo da 10MP,

Il display viene indicato con una luminosità di picco di ben 1750 nits e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz.

Lo smartphone poi dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45W.

