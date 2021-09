Samsung Galaxy S22 batteria più piccola del previsto? I rumors

Il prossimo Samsung Galaxy S22 non dovrebbe brillare per la potenza della batteria e per la tecnologia di ricarica rapida: ecco i recenti rumors.

Uno degli informatori più costanti e ritenuti affidabili sul web, Ice Universe, ha rilasciato nuovi dettagli sul futuro Galaxy S22, ovvero il modello “base” dei prossimi top di gamma di Samsung.

Samsung Galaxy S22 avrà una batteria più piccola dei Galaxy S21: ecco il perché (rumors)

Secondo quanto affermato dall’informatore la variante S22 utilizzerà una batteria di soli 3700 mAh, quindi più piccola rispetto all’attuale Galaxy S21 da 4000 mAh.

Per quanto riguarda invece la ricarica rapida non ci saranno miglioramenti: rimarrà l’attuale tecnologia dei Galaxy S21 con potenza via cavo fino a 25W.

Miglioramenti in questo campo invece si dovrebbero avere sui Galaxy S22 Plus e S22 Ultra, dato che quest’ultimi dovrebbero sfruttare una ricarica rapida via cavo fino a 45W.

Ma perché il modello S22 avrà una batteria così piccola?

La ragione risiederebbe nel fatto che il prossimo Galaxy S22 sarà uno degli smartphone top di gamma più compatti che Samsung ha prodotto negli ultimi anni.

Sembra infatti che S22 sarà più compatto dell’attuale iPhone 13 che misura 146.7 x 71.5 x 7.7 mm.

Vi ricordo inoltre che passati rumors affermavano che il modello S22 avrebbe utilizzato un display Amoled da 6.06 pollici di diagonale.

I passati rumors insieme a questi nuovi rumors confermerebbero di fatto il design compatto dello smartphone.

Ovviamente considerato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, e nuovi S22 saranno presentati probabilmente a gennaio del prossimo anno, vi preghiamo di prendere tutte questa informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter