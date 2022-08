Samsung Galaxy S22 e S21: ecco l’aggiornamento di agosto con nuove funzioni camera

A fine agosto 2022 Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per gli smartphone della serie Galaxy S22 (in arrivo pure per i Galaxy S21) con nuove funzioni per la camera.

Oggi Samsung tramite il proposito sito ufficiale in Corea del Sud ha annunciato che gli smartphone top di gamma Galaxy S22 hanno iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento firmware incentrato sul comparto multimediale.

A breve dovrebbero aggiungersi pure gli smartphone della serie Galaxy S21, anche se con miglioramenti più limitati.

Galaxy S22 e S21 aggiornamento software fotocamera ad agosto 2022: le novità in arrivo anche in Europa

Al momento l’aggiornamento è in diffusione solo in Corea del Sud tramite la classica modalità OTA (over the air) e ha un peso di circa 1GB, basato ovviamente su Android 12.

Potrebbero quindi volerci ancora alcuni giorni, fino ad un paio di settimane, prima che i Galaxy S22 vengano aggiornati anche in Europa.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Le novità del firmware includono:

opzione Hyperlapse : adesso è abilitata pure con l’opzione zoom 3X del teleobbiettivo, oltre che con la classica fotocamera ultra grandangolare e principale

: adesso è abilitata pure con l’opzione zoom 3X del teleobbiettivo, oltre che con la classica fotocamera ultra grandangolare e principale scanner QR : ottimizzata e ampliata l’area di scansione; abilitato il tocco di scansione se l’app non trova il codice da scansionare da sola. Risolti pure un paio di bug che minavano la stabilità dell’app durante l’utilizzo

: ottimizzata e ampliata l’area di scansione; abilitato il tocco di scansione se l’app non trova il codice da scansionare da sola. Risolti pure un paio di bug che minavano la stabilità dell’app durante l’utilizzo Miglioramento prestazioni: ottimizzati l’HDR, la riproduzione dei colori, l’utilizzo della memoria dell’app, le prestazioni AI nelle modalità Foto, Video e Notte, la stabilizzazione

Gli smartphone della serie Galaxy S22 otterranno tutti questi miglioramenti.

Invece gli smartphone della serie Galaxy S21 si dovranno accontentare solo dei miglioramenti alle funzionalità Scanner QR e Hyperlapse.

Infine Samsung ha affermato con il proprio comunicato che in futuro arriverà una nuova modalità chiamata Astro Hyperlapse, al momento ancora in fase di sviluppo.

Quest’ultima opzione consentirà agli utenti di avere foto ancora più artistiche del cielo notturno.

Fonte: Notizia ufficiale (in coreano)