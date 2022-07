Samsung Galaxy S22 in arrivo la nuova colorazione: sarà un edizione speciale?

A breve potrebbe essere annunciata una nuova colorazione per il Galaxy S22: sarà forse un edizione speciale a numero limitato? I rumors

Ormai la gamma Galaxy S22 è presente sul mercato da più di cinque mesi, e sembra che Samsung sia intenzionata a rinnovare un po’ l’attenzione su quest’ultima.

Samsung Galaxy S22: in arrivo una nuova colorazione a breve. I dettagli

Secondo recenti rumors l’azienda coreana dovrebbe lanciare sul mercato una nuova colorazione chiamata “Bora Purple”.

Di questa nuova colorazione sul web sono state già svelate le prime immagini render della versione S22 normale tramite il sito web ufficiale della sezione Thailandia della compagnia.

Da quello che possiamo vedere la nuova colorazione Bora Purple ricorda in parte la colorazione viola chiaro rilasciata per il Galaxy S20 Plus tramite la partnership con il famoso gruppo musicale coreano BTS avvenuta nel 2020.

L’informatore afferma che la nuova colorazione Bora Purple dovrebbe fare il suo debutto commerciale tra circa due settimane a partire da oggi.

Sulla carta quindi arriverà entro la fine di luglio 2022.

Non sappiamo questa colorazione sarà venduta come edizione speciale a numero limitato (magari con una partnership particolare) o se sarà semplicemente un nuovo colore per tutti.

E’ più probabile che il Bora Purple diventerà una nuova variante di colore per tutti.

Infatti le informazioni dalla Corea del Sud affermano che il Bora Purple sarà una colorazione disponibile anche per i prossimi Samsung Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 e auricolari TWS Galaxy Buds 2 Pro.

Fonte: Via Samsung Thailandia