Samsung Galaxy S22, S21 e S20 si aggiornano già con le patch di agosto 2022

Tutti gli smartphone top di gamma della gamma Galaxy S22, S21 e S20 hanno già iniziato a ricevere da Samsung le patch android di agosto 2022: ecco i dettagli.

Samsung anche questo mese si conferma il produttore terzo di smartphone android più veloce in assoluto a rilasciare le più recenti patch di sicurezza del sistema operativo mobile di Google.

Infatti le nuove patch sono già disponibili al download per i Galaxy S22, S21 e addirittura per i Galaxy S20.

Samsung Galaxy S22, S21 e S20 già aggiornabili con le patch android di agosto 2022: i dettagli

Per la precisione i Galaxy S22 stanno ricevendo il nuovo firmware seriale S90xBXXU2AVG6 (la x cambia a seconda del modello).

Invece i Galaxy S21 si stanno aggiornando con il nuovo firmware seriale G99xBXXU5CVGB (la x cambia sempre al seconda del modello)

I Galaxy S20 invece si stanno aggiornando con il firmware seriale G98xBXXUEFVG5 per le varianti 5G e con il firmware seriale G980FXXUEFVG5 per le versioni solo LTE 4G.

Tutti questi smartphone sono aggiornabili con la classica modalità OTA (over the air) in alcuni paesi d’Europa (Germania prima di tutti).

Ovviamente i nuovi firmware sono basati sul sistema operativo Android 12 per tutti i modelli elencati.

Essendo aggiornamenti rilasciati da poco potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti i Galaxy S22, S21 e S20 ricevano la notifica di aggiornamento.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di installare il nuovo software suggeriamo di:

effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sul vostro smartphone Galaxy iniziare a scaricare e installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Come già detto ad inizio articolo, questi aggiornamenti installano le patch di sicurezza Android di Agosto 2022.

Al momento non sappiamo quante e che tipo di correzioni Samsung ha applicato sui propri smartphone, dato che la pagina dedicata ai bollettini di sicurezza dell’azienda coreana non è stata ancora aggiornata.

Sta di fatto che comunque Samsung è l’unico produttore che costantemente rilascia le patch di sicurezza prima di tutti gli altri, e spesso anche della stessa Google per i suoi Pixel.

Fonte: Via 1, Via 2 e Via 3