Samsung Galaxy S22 si aggiornano già alle patch di aprile 2022: i dettagli

Gli smartphone della gamma Galaxy S22 stanno già ricevendo l’aggiornamento con le patch di aprile 2022: è piuttosto corposo! Ecco i dettagli trapelati.

Continua l’ottimo lavoro da parte di Samsung nel campo degli aggiornamenti costanti e molto in anticipo rispetto alla concorrenza nel panorama Android.

Oggi abbiamo la conferma che gli smartphone della gamma Galaxy S22 stanno già ricevendo le nuove patch di aprile 2022.

Samsung Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra si aggiornano con le nuove patch di aprile 2022: i primi dettagli

Sono stati rilasciati due firmware differenti, uno dedicato per i modelli S22 con chipset Snapdragon 8 Gen 1 e quelli con chipset Exynos 2200.

A noi interessano i modelli europei con Exynos 2200.

I Galaxy S22 con chipset Exynos 2200 stanno ricevendo tramite la classica modalità OTA (over the air) il nuovo firmware seriale S90xBXXU1AVCJ (la x cambia a seconda del modello).

Il firmware in questione è basato sul sistema operativo Android 12, interfaccia ONE UI 4.1 e ha un peso di circa 1376 megabyte.

Rispetto all’aggiornamento per la versione Snadpragon 8 Gen 1, nel firmware per S22 con Exynos 2200 non troviamo i miglioramenti per la registrazione dei video in formato 4K a 30 e 60 fps.

Probabile che riguardasse solo un problema con il chipset Qualcomm e non con quello made by Samsung.

Vengono poi aggiornate moltissime applicazioni native di Samsung come Internet, Health, Shop, Members, Pay, Kids, Smart Switch per citarne alcune, e ci sono miglioramenti prestazioni e stabilità del sistema operativo.

Oltre a questo l’aggiornamento prevedrebbe l’installazione delle nuove patch di sicurezza relative al mese di aprile 2022.

Al momento non sappiamo quali siano le correzioni alle falle di sicurezza apportate nelle patch di aprile 2022, dato che Samsung non ha ancora aggiornato la pagina dei propri bollettini di sicurezza.

Se avete acquistato o ricevuto da poco un Samsung Galaxy S22, S22 Plus o S22 Ultra, vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Nei prossimi giorni infatti potreste ricevere la notifica di aggiornamento.

Quando la riceverete, prima di aggiornare il software come sempre vi consigliamo di:

effettuare un backup dei dati più importanti salvati sul telefono;

iniziare a scaricare e installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia pari o superiore al 50%.

Fonte: Via