Samsung Galaxy S22 Ultra anticipiamo il Black Friday: ora a metà prezzo

Lo smartphone con pennina S Pen Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 8-128GB è al prezzo minimo storico grazie ad un coupon Pre Black Friday: i dettagli.

L’ex top gamma di Samsung, il Galaxy S22 Ultra 5G, finalmente torna a scendere sensibilmente di prezzo con una nuova offerta pre Black Friday 2023.

Non conoscete nel dettaglio i Galaxy S22 Ultra? Queste sono le principali caratteristiche hardware.

V ricordo inoltre che sono dispositivi con 4 anni di supporto aggiornamenti Android (arriveranno fino ad Android 16) e hanno supporto software di 5 anni (fino al 2027).

Inoltre supportano la pennina capacitiva S Pen: ottimo per attività di lavoro.

Samsung Galaxy S22 Ultra 8-128GB: coupon Pre-Black friday con prezzo al suo minimo storico

Per chi non lo sapesse, il Samsung Galaxy S22 Ultra aveva un prezzo di listino a partire da 1279 euro per la versione 8-128GB di memoria al momento del suo lancio sul mercato.

Potete acquistare il Galaxy S22 Ultra 5G 8-128GB colore nero al prezzo di 673,70 euro IVA e spedizione inclusa seguendo queste istruzioni:

Inserite nel carrello il Galaxy S22 Ultra 5G 8-128GB nero seguendo questo LINK: https://ebay.us/TkFvcj.

seguendo questo LINK: https://ebay.us/TkFvcj. Utilizzate il codice coupon NOVEDAYS

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito EBay prima di effettuare il pagamento, come da immagine di esempio (per PC Desktop):





Effettuate l’eventuale acquisto (i pezzi disponibili sono pochi e chi prima arriva meglio alloggia!)

Dove cercare altre offerte?

Attenzione! Nel caso i prodotti in questione siano esauriti o ci siano cambiamenti di prezzi, potete cercare altre offerte inserendo il nome dello smartphone che preferite tramite questo LINK https://ebay.us/3DJOSV e applicare sempre il coupon NOVEDAYS che garantisce il 15% di sconto alla cassa.

Per altre promozioni vi ricordiamo di visionare la nostra sezione Offerte sul sito o di seguire il canale TELEGRAM in modo da aggiornavi sulle più recenti novità.

Dettagli spedizione e garanzia e Coupon

La spedizione avviene tramite magazzino in Italia, con consegna tramite corriere in 3-5 giorni lavorativi dal pagamento dell’ordine.

La garanzia ovviamente è valida per due anni garantita dal rivenditore, e inoltre avete tempo 30 giorni per effettuare un eventuale reso/rimborso con spese di spedizione a carico dell’acquirente

Il coupon NOVEDAYS ha queste regole:

Valore Coupon: 15%

Spesa Minima: 20 euro

Sconto max ottenibile per ogni utilizzo: 75€

Numero max di utilizzi per utente: 2

Sconto max totale ottenibile per utente: 150€

Fine promo: 19 novembre 2023 ore 23:59

Acquisti tramite carta di credito/debito o PayPal

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon