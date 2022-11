Samsung Galaxy S22 Ultra prezzo ora sotto i 900 euro con il Pre Black Friday

Lo smartphone TOP con pennina S Pen Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è al prezzo minimo storico grazie ad un coupon Pre-Black Friday: i dettagli.

Il top gamma di Samsung, il Galaxy S22 Ultra 5G, finalmente torna a scendere di prezzo con una nuova offerta pre Black Friday.

Per chi non lo sapesse, il Samsung Galaxy S22 Ultra ha un prezzo di listino a partire da 1279 euro per la versione 8-128GB di memoria.

Non conoscete nel dettaglio i Galaxy S22 Ultra? Queste sono le principali caratteristiche hardware.

Samsung Galaxy S22 Ultra: coupon Pre-Black friday con prezzo scontato di 400 euro da Italia

Potete acquistare il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G versione 8GB di ram e 128 GB di rom al prezzo di 889,90 euro (IVA e spedizione inclusa) utilizzando il codice coupon REGALI22 e seguendo questi LINK a seconda del colore:

colore Bianco : https://ebay.us/7umDub.

: https://ebay.us/7umDub. colore BURGUNDY : https://ebay.us/6NS7TK.

: https://ebay.us/6NS7TK. colore Nero: https://ebay.us/eFxsMG.

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito ufficiale, come da esempio dall’immagine qua sotto (per PC Desktop):

Attenzione: la promozione e il coupon sono a tempo limitato, il prezzo potrebbe variare con il tempo! Chi prima arriva meglio alloggia!

Dettagli su spedizioni, garanzia e altro

Gli smartphone vengono spediti da magazzino Italia con consegna tramite corriere prevista in 2 giorni lavorativi dal pagamento dell’ordine.

La garanzia è ovviamente Italia 2 anni, garantita direttamente dal produttore e rivenditore.

Inoltre ci sono 30 giorni per il rimborso, e il venditore paga le spese di spedizione per la restituzione.

Ovviamente lo smartphone ha i servizi e le App Google, c’è il supporto ufficiale agli aggiornamenti OTA, ci sono le Bande LTE 4G e 5G compatibili con quelle in Italia, il caricabatteria ha presa Europa.

Da ricordare che lo smartphone è NO BRAND, quindi non è personalizzato dagli operatori telefonici e funziona con tutte le sim di quest’ultimi (è sbloccato).