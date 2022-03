Samsung Galaxy S22 Ultra problemi con il GPS? Fix in arrivo

Ci sarebbero problemi su alcuni Galaxy S22 Ultra rilevati da un numero crescente di utenti: Samsung promette un fix a breve.

Alcuni dei possessori del super recente Galaxy S22 Ultra hanno segnalato sul forum ufficiale di Samsung che il GPS dello smartphone sembra avere qualche piccolo problema di gioventù.

Il segnale del GPS infatti sembra essere poco stabile e per questo ci sono problemi ad utilizzare le applicazioni di navigazione tipo Google Maps o simili.

In alcuni casi sembra che il GPS perda del tutto il segnale e lo recuperi successivamente dopo qualche secondo.

Gli utenti per cercare di risolvere il problema hanno riavviato i loro telefoni, ripristinato la funzionalità A-GPS e a calibrato nuovamente la bussola, ma senza risultati tangibili.

Di fatto è una situazione abbastanza imbarazzante considerato che stiamo parlando di uno smartphone dal prezzo di vendita superiore ai 1000 euro.

Fortunatamente tutte le segnalazione effettuate dagli utenti sul forum ufficiale, hanno permesso a Samsung di individuare prontamente il problema.

Un moderatore del forum ufficiale di Samsung ha infatti affermato che l’azienda coreana è a conoscenza del problema e sta già lavorando per il rilascio di un fix a breve.

Quindi non si tratta di un problema lato hardware, quindi di una serie di GPS fallati, ma bensì un problema di ottimizzazione software.

Non sappiamo quando effettivamente Samsung rilascerà un firmware di aggiornamento con il fix per il GPS, ma l’attesa sicuramente non sarà lunga.

Fonte: Comunity forum Samsung