Samsung Galaxy S22 Ultra questo il design? Sarebbe uno spettacolo

Come potrebbe essere il prossimo Samsung Galaxy S22 Ultra? Questa è un’idea del suo design rappresentata in un video render 3D non ufficiale. Se fosse così?

Mancano ancora diversi mesi dall’annuncio ufficiale del prossimo Samsung Galaxy S22 Ultra, il top di gamma di inizio 2022 dell’azienda coreana.

Ovviamente il web non sta ad aspettare, e già da qualche settimana circolano le prime voci di corridoio su alcuni aspetti del dispositivo.

Samsung Galaxy S22 Ultra e se questo fosse il design? Sarebbe molto bello!

Oggi alcuni fan del marchio, ed esperti informatori sulle notizie del settore (LetsGoDigital), hanno rilasciato un video nel quale si mostra un possibile design del prossimo S22 Ultra.

Ribadiamo non è nulla di Ufficiale, è basato solo su un pizzico di fantasia e sulle prime informazioni trapelate sul web.

Il video ci mostra di fatto la presenza di un Display Amoled Infinity O (un classico nei recenti dispositivi Samsung) che ha una caratteristica molto interessante: i bordi sono tutti identici e arrotondati.

Da notare che il telefono non avrà quindi la fotocamera anteriore sotto il display, dato che quest’ultima possibilità è stata quasi del tutta cancellata.

Altro possibile aspetto interessante del Galaxy S22 Ultra sarà forse il supporto alla pennina capacitiva S Pen: non c’è però lo slot nel telefono.

Lato fotocamera si parla della collaborazione da parte di Samsung on il marchio fotografico Olympus che potrebbe dare vita ad un nuovo sensore fotografico principale da ben 200MP.

Insieme al sensore da 200MP, il comparto posteriore prevedrebbe una fotocamera ultra grandangolare, un teleobbiettivo, un teleobbiettivo con periscopio e un autofocus laser.

Ma attenzione! Secondo questo render 3D il Galaxy S22 Ultra potrebbe introdurre pure un nuovo sistema di dissipazione attivo che sfrutta una micro ventola che butterebbe fuori il calore provocato dal chipset.

Si tratta di una caratteristica già vista su un paio di smartphone da Gaming di altri marchi, ma pensiamo che Samsung non la implementerà sul prossimo S22 Ultra.

Il render ci mostra poi l’assenza del jack da 3.5mm per le cuffie, e almeno cinque colori disponibili: nero, blu, verde, rosso e bianco.

Voi che ne pensate? Si tratta di un design possibile o c’è troppa fantasia? Fatecelo sapere commentate!

Fonte: Immagini