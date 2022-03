Samsung Galaxy S22 Ultra sopravvive ai brutali test di resistenza: graffi, fuoco e piegatura

Il top di gamma Samsung Galaxy S22 Ultra è stato sottoposto alle torture del famoso youtuber JerryRigEverything: ecco il video!

Sicuramente tutti coloro che acquistano uno smartphone che ha un prezzo di listino superiore ai mille euro sono felici di testarlo per verificare la qualità costruttiva.

Ovviamente lo Youtuber JerryRigEverything lo fa alla sua maniera: graffi, test del fuoco e piegatura!

Samsung Galaxy S22 Ultra il test resistenza evidenzia un ottimo risultato generale: il video

Il Galaxy S22 Ultra riuscirà ad uscire illeso da questa tortura? Ecco il video:

Da quello che possiamo vedere il vetro protettivo di nuova generazione Gorilla Glass Victus+ offre una protezione superiore rispetto al passato.

Infatti il display tende a graffiarsi pesantemente solamente con puntine di livello 7/10, mentre la passata generazione subiva danni pesanti già da puntine di livello 6/10.

La scocca laterale è in metallo lavorato, quindi è più facile che lo smartphone venga graffiato.

I bottoni di accensione/spegnimento, del volume, il carrellino delle SIM sono tutti in metallo, quindi offrono una livello di resistenza superiore alla media.

La pennina S Pen è stata disassemblata evidenziando una struttura costruita per essere resistente all’acqua, e un condensatore ricaricabile all’interno per alimentare per le funzioni Bluetooth.

Continuando nel video si nota come la cover posteriore opaca Phantom Black e il modulo fotografico sono molto resistenti ai graffi.

Solo gli anellini che avvolgono esteticamente i sensori fotografici possono leggermente graffiarsi.

Interessante sapere che nonostante il display venga graffiato, il sensore ad ultrasuoni delle impronte digitali sotto il display tende a funzionare senza problemi.

Il test del fuoco evidenzia una buona resistenza da parte del display del Galaxy S22 Ultra, anche se come tutti gli OLED la fiamma prolungata provoca la bruciatura di alcuni pixel che non si ripristinano più.

A differenza dell’OnePlus 10 Pro, il Galaxy S22 Ultra supera ottimamente il test della piegatura.

Lo smartphone infatti non sembra scricchiolare sotto pressione, e non subisce nessun danno alla proprio struttura.