Samsung Galaxy S22 Ultra ufficiale: prezzo Italia e caratteristiche principali

Ufficializzato il Samsung Galaxy S22 Ultra il top di gamma dell’azienda coreana per il 2022: prezzo in Italia e principali caratteristiche hardware.

Come di consuetudine ad inizio anno Samsung presenta il suo nuovo smartphone top di gamma della serie Galaxy S.

Quest’anno tocca al Galaxy S22 Ultra con una grossa novità: rappresenta pure la Gamma Galaxy Note dato che incorpora lo slot per la pennina capacitiva S Pen.

Samsung Galaxy S22 Ultra: prezzo e caratteristiche ufficiali per l’Italia

Design e display

Il design del Galaxy S22 Ultra ha un netto distacco rispetto al suo predecessore S21 Ultra.

Il design infatti è squadrato, ricorda i classici Galaxy Note, ha un modulo fotografico integrato nella scocca (si notano solo alcuni piccole sporgenze dei sensori fotografici).

Ha dimensioni abbastanza importanti: 163,3 x 77,9 x 8,9 mm per un peso complessivo di 229 grammi.

La scocca in alluminio ha rifiniture posteriori in vetro e frontalmente troviamo il vetro protettivo di ultima generazione Corning Gorilla Glass Victus+.

Da ricordare poi la certificazione IP68: resistente all’acqua e alla sporcizia in generale.

Il display sicuramente offre il meglio della tecnologia Samsung:

pannello Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici di diagonale

risoluzione QHD+ (1440 x 3088 pixel)

frequenza di aggiornamento adattiva 10-120Hz

frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz in modalità gioco

1.750 nits di luminosità di picco

copertura DCI-P3 del 100% e supporto HDR10+

Sotto al display troviamo pure lo scanner ultrasonico per le impronte digitali, mentre in alto al centro c’è il forellino per la fotocamera anteriore.

Processore e memoria

Come i suoi fratelli minori, anche il Galaxy S22 Ultra monta in Italia (Europa) il chipset Exynos 2200 con GPU Rdna 2 di AMD.

Al chipset vengono abbinate ben quattro varianti di memoria:

8GB LPDDR5 + 128GB UFS 3.1

12GB + 256GB

12GB + 512GB

12 GB + 1 TB

Tutte e quattro le varianti di memoria sono disponibili all’acquisto anche in Italia.

Multimedialità

Il comparto fotografico del modello S22 Ultra sicuramente rappresenta il meglio che Samsung può offrire.

Posteriormente troviamo infatti:

Sensore Principale da 108 MP, 0,8 µm, 23 mm, f/1,8, Pixel adattivo (foto ad alta risoluzione e senza binning), DPAF, FoV 85°

Ultra-grandangolare da 12 MP, 1,4 µm, FoV 120°, 13 mm, f/2,2

Teleobiettivo 1 da 10MP, 1.12µm, 230mm, f/4.9, zoom ottico 10x, FoV 11°

Teleobiettivo 2 da 10MP, 1.12µm, 36°, 69mm, f/2.4, zoom ottico 3x, FoV 36°

Autofocus laser

La fotocamera anteriore per selfie monta un nuovo sensore da 40 MP, 1,4 µm, f/2,2, 80° FoV.

Samsung ha lavorato molto sull’ottimizzazione video che adesso supporta tecnologie Auto-framing, Auto FPS, e Portrait night shots.

I video possono essere registrati in 8K a 24 fps, e anche in 4K a 60 fps (sia fotocamera anteriore che posteriore).

Tra le principali novità software troviamo l’inquadratura automatica.

Quest’ultima utilizzando la fotocamera ultrawide sul retro permette al telefono di ritagliare e regolare l’inquadratura in base al numero di persone nell’inquadratura.

Di fatto lo smartphone può tracciare contemporaneamente fino a dieci persone e automaticamente rimpicciolirà l’inquadratura; si può anche ingrandire manualmente o tracciare una persona nel gruppo e lo scatto verrà inquadrato di conseguenza.

Da ricordare pure:

il nuovo sistema di stabilizzazione ottica/software

la funzione Adaptive Pixel per migliorare le foto di notte o in condizione di bassa luminosità

i nuovi effetti in modalità ritratto, che adesso si attiva anche in notturna

effetti di correzione della luminosità

L’audio presenta gli altoparlanti stereo con certificazione Dolby Atmos

Connettività

Lo smartphone ha la connessione mobile 5G (mmWave/sub6), c’è la 4G LTE, il supporto al Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, il chipset NFC, la porta USB Type C.

L’S22 Ultra gode anche della tecnologia UWB (Ultra wide band) con segnale radio per la domotica di ultima generazione.

Batteria e sistema operativo

La batteria interna del modello Ultra è da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo a 45W, e la ricarica wireless a 15W.

C’è anche il supporto alla tecnologia PowerShare wireless e USB-IF.

Come sistema operativo l’S22 Ultra si presenta con Android 12 personalizzato da Samsung con interfaccia ONE UI 4.1.

Lo smartphone godrà di 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo (quindi fino ad Android 16) e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Viene implementato poi il nuovo Samsung Digital Wallet, che comprenderà carte di identità, di pagamento, di credito, abbonamenti, password eccetera tutto in un unica soluzione.

Il Samsung Digital Wallet sarà attivo in paesi selezionati entro la fine dell’anno.

Samsung Galaxy S22 Ultra Prezzo e disponibilità in Italia

L’S22 Ultra è prenotabile da oggi 9 febbraio 2022 in quattro versioni di memoria:

8-128GB al prezzo di 1279 euro;

12-256GB al prezzo di 1379 euro;

12-512GB al prezzo di 1489 euro;

infine la top dei top con 12GB di ram e 1TB di memoria interna al prezzo di 1689 euro.

I colori disponibili sono Burgundy, Phantom Black, Phantom White e Green.

Sul sito Samsung Italia è possibile pure richiedere edizioni speciali (3-4 settimane di attesa) nei colori Graphite, Sky Blue e Red.