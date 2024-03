Samsung Galaxy S23 c’è la data dell’aggiornamento ONE UI 6.1

Samsung ha svelato in anteprima per gli utenti cinesi la data dell’aggiornamento alla ONE UI 6.1 per gli smartphone della serie Galaxy S23.

Sapevamo da precedenti rumors che Samsung avrebbe iniziato ad aggiornare altri smartphone alla ONE UI 6.1 entro la fine di marzo di quest’anno.

Oggi la divisione cinese dell’azienda ha confermato la data dell’aggiornamento a questa versione software per la serie Galaxy S23.

Samsung Galaxy S23: ecco quanto la serie inizierà ad aggiornarsi alla ONE UI 6.1 con GALAXY AI

Proprio oggi il server ufficiale di Samsung Cina ha inviato una notifica agli utenti del paese asiatico indicando che in data 28 marzo 2024 i Galaxy S23, S23+, S23 Ultra e pare pure Galaxy S23 FE saranno aggiornati alla versione software ONE UI 6.1 basata su Android 14.

C’è da specificare che questa data ufficiale è indirizzata solo agli utenti cinesi, quindi il rilascio Globale (compreso gli utenti Europei/italiani) potrebbe essere diversa.

Se possedete uno di questi smartphone vi suggeriamo quindi di tenere sotto controllo in centro aggiornamenti a partire dal 28 marzo 2024 e portare un po’ di pazienza se l’aggiornamento non sarà disponibile immediatamente.

L’aggiornamento sarà abbastanza importante, considerato che on la ONE UI 6.1 questi dispositivi dovrebbero iniziare ad utilizzare varie funzionalità GALAXY AI che sfruttano l’intelligenza artificiale come già visto sui Galaxy S24.

Per chi invece possiede uno smartphone pieghevole Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 o un tablet della serie Galaxy Tab S9, tutti dispositivi che otterranno la ONE UI 6.1 con GALAXY AI, non sappiamo se Samsung inizierà a rilasciare anche per loro l’aggiornamento dal 28 marzo 2028.

Sicuramente se ci sarà novità i merito ve lo faremo sapere.

