Samsung Galaxy S23 FE aggiornamento ONE UI 6.1 partito: GALAXY AI

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ONE UI 6.1 per il Galaxy S23 FE contenente le funzionalità GALAXY AI basate sull’intelligenza artificiale.

Se possedete un Galaxy S23 FE in questi giorni dovreste iniziare a ricevere la notifica di aggiornamento ad un nuovo firmware: è importante contiene la nuova interfaccia ONE UI 6.1 basata su Android 14.

Il punto forte della ONE UI 6.1 per il modello S23 FE è la compatibilità con le funzionalità GALAXY AI.

Samsung Galaxy S23 FE partito l’aggiornamento ONE UI 6.1: i dettagli da conoscere

I primi feedback affermano che l’aggiornamento è in diffusione in Europa, quindi è probabile che alcuni di voi l’abbiano già ricevuto o lo riceveranno nei prossimi giorni tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il firmware in questione ha un peso di circa 3GB, e non installa nuove patch di sicurezza che rimangono quelle di marzo 2024.

Il firmware, come vi abbiamo già accennato, installa la nuova interfaccia ONE UI 6.1 che apporta anche le funzionalità GALAXY AI basate sull’intelligenza artificiale.

Se volete conoscere le novità comprensive della GALAXY AI, questo è quello che contiene il change-log ufficiale della ONE UI 6.1 in dettaglio (piuttosto lunga da leggere, fatevi coraggio!)

Va comunque sottolineato che il Galaxy S23 FE non comprenderà la funzionalità Instant Slo-mo, la funzionalità che consente di trasformare un video generico in un video in slow-motion.

Quindi se per il momento non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente nei prossimi giorni nella sezione impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, considerato che si tratta di un grosso aggiornamento da parte si Samsung, vi consigliamo di:

Effettuare un backup completo, o comunque dei dati più importanti, del vostro Galaxy S23 FE. Vi consigliamo di liberare spazio nella memoria interna se necessario (ci devono essere liberi almeno 5-6GB) Prima di scaricare e installare il nuovo firmware è bene controllare che la batteria abbia un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Considerata la mole di novità dopo aver effettuato il backup completo dei dati sullo smartphone, anche un reset di fabbrica potrebbe migliorare l’esperienza d’uso fin dal giorno zero dell’aggiornamento.

Ovviamente quest’ultimo consiglio è opzionale: se lo smartphone vi sembra reattivo come sempre non è necessario il reset.

Fonte: Via

