Samsung Galaxy S23 FE arriva a settembre? Cosa aspettarsi

Il prossimo Samsung Galaxy S23 FE potrebbe arrivare a settembre nei mercati internazionali: ecco cosa aspettarsi su questo smartphone android.

Chi segue il nostro sito, o comunque le notizie sui dispositivi Samsung, sicuramente avrà notato che il Galaxy S23 FE è uno smartphone che da diverse settimane sta facendo parlare di se.

Sfortunatamente però le notizie sulla data del suo arrivo ufficiale sono sempre state un po’ incerte, ma oggi nuovi rumors potrebbero fare chiarezza.

Samsung Galaxy S23 FE potrebbe arrivare a settembre 2023: ecco cosa aspettarsi lato tecnico/hardware

Da poche ore un affidabile informatore, Yogesh Brar, tramite il proprio account personale su Twitter (X) ha affermato che il Galaxy S23 FE dovrebbe arrivare nel mese di settembre di quest’anno.

Ciò confermerebbe un precedente rumor che affermava che lo smartphone sarebbe uscito sul mercato nel terzo trimestre del 2023, quindi da luglio a settembre.

Per confermare che l’annuncio del S23 FE è ormai imminente, l’informatore ha anche rilasciato dettagli sulle componenti hardware principali del dispositivo.

Viene di fatto ribadito l’uso di un display Dynamic AMOLED da 6.4 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Si evidenzia l’utilizzo di due tipi di chipset: lo Snapdragon 8 Gen 1 per gli S23 FE venduti negli USA, e l’Exynos 2200 per il mercato Europeo e in generale quello globale.

Lato multimedialità si prevede l’utilizzo di una tripla fotocamera posteriore: principale da 50 MP con OIS, una ultra grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo da 12 MP.

Per le foto selfie Samsung avrebbe deciso di utilizzare un sensore da 10MP che sarà posizionato nel forellino in alto al centro del display.

Lo smartphone sarebbe alimentato da una batteria interna da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino 25W, e ci dovrebbe essere pure la ricarica wireless.

Il Galaxy S23 FE sarà certificato IP (non sappiamo che livello però) per la resistenza all’acqua, uscirà con il sistema operativo Android 13 e interfaccia ONE UI 5.1.

Samsung garantirà per questo smartphone 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo (quindi fino ad Android 17), e cinque anni di supporto software (patch sicurezza, funzionalità, bugs).

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, inutile dire che sarà il dispositivo più economico di listino della serie Galaxy S23.

Bisognerà vedere se riuscirà a rimanere competitivo con il modello S23 Base, dato che quest’ultimo ha già subito tagli di prezzo in passato.

Fonte: Via Twitter (X)

