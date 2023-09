Samsung Galaxy S23 FE certificato da TENAA: immagini e specifiche

L’agenzia di certificazione cinese TENAA ha inserito nel proprio database il Samsung Galaxy S23 FE, mostrando alcune immagini e svelando alcune specifiche hardware.

A conferma che il lancio del prossimo Samsung Galaxy S23 FE è ormai imminente, oggi abbiamo individuato sul web le prime immagini rilasciate da TENAA sullo smartphone in questione.

Samsung Galaxy S23 FE certificato da TENAA: tutti i dettagli svelati

L’agenzia di certificazione cinese ci permette oggi di conoscere più nel dettaglio, e con conferme ufficiose, l’aspetto e le principali caratteristiche hardware del prossimo smartphone Fan Edition di Samsung.

Possiamo per prima cosa vedere il design definitivo del S23 FE in queste immagini ufficiose:

TENAA di fatto afferma che il modello S23 FE avrà queste specifiche hardware principali (tra parentesi i rumors):

Display da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ da 2340 x 1080 pixel, 16 milioni di profondità di colore del display (Probabilmente con frequenza di aggiornamento a 120Hz)

Sensore delle impronte digitali sotto il display

Chipset Octa-Core con frequenza di picco di 2,99 GHz core principale, 2,4 GHz su Core prestazionali e 1,7 GHz su Core a risparmio energetico (Dovrebbe essere un chipset Snapdragon 8 Gen 1 per questa versione certificata)

8 GB di RAM con 128 GB, 256 GB di spazio di archiviazione

Tripla fotocamera posteriore con questa configurazione: 50MP principale +8MP teleobbiettivo +12MP Ultra Grandangolare

Obiettivo anteriore per foto selfie da 10MP presente nel forellino in alto al centro del display

Capacità della batteria 4370 mAh (Probabilmente con ricarica rapida via cavo fino a 25W)

Dimensioni: 158,0×76,5×8,2 mm e peso di 210 grammi

Lo smartphone probabilmente uscirà con Android 13 (e non 14) e interfaccia personalizzata ONE UI 5.1.

Va comunque ricordato che passati rumors affermano che il Galaxy S23 FE potrebbe utilizzare due tipi di chipset.

Come già accennato lo Snapdragon 8 Gen 1 per gli Stati Uniti e Cina, e il chipset Exynos 2200 per il mercato internazionale/Europeo (Italia compresa).

Non c’è ancora una data ufficiale su quando il nuovo FE di Samsung verrà rilasciato.

Considerate le recenti certificazioni è probabile che il tutto sarà fatto entro la fine di ottobre di quest’anno.

