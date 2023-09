Samsung Galaxy S23 FE prezzo svelato: sarà più economico di Galaxy S21 FE

Il presunto prezzo del prossimo Samsung Galaxy S23 FE è stato svelato negli USA: sarà più economico al lancio del Galaxy S21 FE.

Dagli Stati Uniti arrivano notizie positive per tutti coloro che sono interessati al prossimo Samsung Galaxy S23 FE (Fan Edition).

Sembra infatti che il nuovo smartphone di fascia alta dell’azienda coreana avrà un prezzo di lancio più economico rispetto al suo predecessore Galaxy S21 FE.

Samsung Galaxy S23 FE ecco il prezzo di vendita negli USA: più economico del Galaxy S21 FE

Secondo un nuovo report il modello S23 FE dovrebbe fare il suo debutto ufficiale nel mese di ottobre 2023, e arriverà probabilmente in due varianti con chipset diverso: Exynos 2200 per l’Europa e Snapdragon 8 Gen 1 per gli USA.

Ebbene il prezzo di listino della variante destinata al mercato USA dovrebbe essere pari a 599 dollari americani.

Si tratta di fatto di un prezzo di 100 dollari inferiore rispetto a quello del Galaxy S21 FE al momento del suo lancio (gennaio 2022).

Inoltre per i più curiosi lo smartphone in questione avrebbe un prezzo di listino più basso di 50 dollari rispetto al Galaxy S10 Lite che fu lanciato dall’azienda coreana ben 3 anni fa.

Sfortunatamente non abbiamo ancora informazioni dettagliate sul prezzo di vendita della versione destinata al mercato Europeo.

Possiamo aspettarci comunque un prezzo di listino tra i 600 e i 650 euro, a seconda del paese (dove le tasse possono variare).

Il prezzo più basso indica che comunque Samsung lancerà uno smartphone dedicata alla fascia alta del mercato, e non top di gamma come i fratelli della serie Galaxy S23.

Lato specifiche hardware va infatti ricordato che il modello S23 FE non presenterà di certo componenti super innovativi:

Display Dynamic Amoled 2X da 6.4 pollici di diagonale con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento a 120Hz, supporto HDR10+

Chipset Exynos 2200 (Europa) o Snapdragon 8 Gen 1 (USA e Cina)

8GB di ram e 128/256GB di rom

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida via cavo a 25W, ricarica wireless a 15W

Fotocamera selfie da 10MP

Fotocamera principale da 50MP, Ultra Grandangolare da 12MP, Teleobbiettivo da 8MP

Certificazione IP67

Scanner per le impronte digitali sotto il display

Connessione 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Porta USB Type C, GPS, chipset NFC etc.

Sistema operativo Android 13 con interfaccia ONE UI 5.1.x.

Comunque dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, prendete tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

