Samsung Galaxy S23 FE questo il design definitivo?

Alcune immagini render svelerebbero il design definitivo del prossimo Samsung Galaxy S23 FE: ecco quello che abbiamo notato.

Abbiamo già parlato tempo fa che il prossimo Samsung Galaxy S23 FE (Fan Edition) potrebbe arrivare in alcuni mercati selezionati entro la fine del 2023, ma oggi possiamo svelarvi il suo presunto design.

Galaxy S23 FE immagini render: questo il design definitivo?

L’affidabile informatore @OnLeaks in collaborazione con il sito SmartPrix ha di fatto svelato alcune immagini render che dovrebbero mostrare il design del modello S23 FE.

Da quello che possiamo vedere il modello S23 FE riprenderà il design degli attuali Galaxy S23, ma sembra che avrà un aspetto generalmente un po’ più economico e meno premium.

Le immagini sono basate sulle presunte dimensioni del prossimo smartphone pari a 158 x 76,3 x 8,2 mm.

Si tratta quindi di uno smartphone “compatto” considerato che il display sarà probabilmente un pannello da 6.4 pollici di diagonale con tecnologia Dynamic AMOLED 2x.

Il telefono ha lati curvi ai bordi, ma la prima cosa che possiamo notare dalle immagini sono le cornici intorno al display: sembrano essere più spesse rispetto ad un Galaxy S23.

In più si può vedere come il bordo superiore intorno al display sembra essere più sottile rispetto al bordo inferiore, quindi c’è poca simmetria.

C’è però da dire che si pensa che la scocca posteriore avrà una rifinitura in vetro e non in plastica come nei precedenti S21 FE e S20 FE.

Inoltre dal momento che nelle immagini non individuiamo un lettore di impronte digitali montato lateralmente, ci si aspetta che il telefono sia dotato di un lettore di impronte digitali sotto il display.

Per quanto riguarda il resto del comparto hardware possiamo fare affidamento a precedenti rumors che indicano:

Un chipset Exynos 2200

8GB di ram e fino a 256GB di memoria interna

Fotocamera principale da 50MP, fotocamera ultra Grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo dedicato

Altoparlanti stereo, ma niente jack da 3.5mm per le cuffie

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 25W e ricarica wireless

Probabile certificazione IP67

Ovviamente considerato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, prendete tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

