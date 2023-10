Samsung Galaxy S23 FE ufficiale: prezzo caratteristiche principali

Ufficiale il nuovo Samsung Galaxy S23 FE (Fan Edition): queste sono le principali caratteristiche hardware.

A distanza di due anni dal lancio del Galaxy S21 FE, Samsung torna a sfornare uno smartphone Fan Edition e lo fa con il nuovo Galaxy S23 FE.

Manca ancora il prezzo di vendita del prodotto, ma le principali caratteristiche sono state svelate ufficialmente.

Galaxy S23 FE: le principali caratteristiche hardware

Display e design

Il nuovo smartphone è dotato di un display piatto Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici con risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel), e con una frequenza di aggiornamento adattiva di 60-120 Hz, quindi niente tecnologia LTPO.

Il pannello beneficia della tecnologia Vision Booster, che gli permette di ottimizzare la resa dei colori in diverse condizioni di illuminazione.

Troviamo in alto al centro del display il forellino per la fotocamera selfie, e sotto il pannello c’è lo scanner per le impronte digitali.

Lo smartphone ha dimensioni pari a 158 x 76.5 x 8.2mm per un peso di 209 grammi: risulta quindi più pesante rispetto al passato Galaxy S21 FE.

La scocca in metallo è in alluminio riciclato e la rifinitura posteriore come quella anteriore per la protezione del display è con protezione Gorilla Glass 5.

Lo smartphone è certificato pure IP68, quindi è resistente all’acqua e alla sporcizia in generale.

Ci saranno ben 6 colori disponibili: quattro acquistabili ovunque (Menta, Crema, Grafite e Viola) e due acquistabili solo tramite lo store ufficiale (Indaco e Tangerine).

Processore e Memoria

Il Galaxy S23 FE avrà due chipset: l’Exynos 2200 in Europa e lo Snapdragon 8 Gen 1 negl USA e altri paesi selezionati (sono i chipset già utilizzati sui Galaxy S22).

Verrà venduto in due varianti di memoria: 8GB di ram e 128-256GB di rom che non risulta essere espandibile.

Non viene specificato al momento il tipo di memoria interna utilizzata, ma probabilmente sarà solo UFS 3.1.

Multimedialità

A livello di multimedialità troviamo una tripla fotocamera posteriore:

Principale da 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), PDAF, OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine)

Teleobbiettivo da 8 MP, f/2.4, 75mm, PDAF, zoom ottico 3x

Ultra Grandangolare da 12 MP, f/2.2, 123˚

La fotocamera selfie utilizza un sensore da 10 MP, f/2.4, 26 mm (largo).

Lo smartphone è in grado di registrare video in formato 4K a 30/60 fps, e il software con funzioni come il ritaglio dei ritratti 2x, la modalità Pro, la fotografia notturna, VDIS avanzato e una visuale del regista senza compromessi.

L’audio è garantito dagli altoparlanti stereo, ma sfortunatamente non è presente il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

Il modello S23 FE è completo in questo e offre pure un importante aggiunta.

Partiamo dicendo che il telefono supporta:

Connessione 5 Dual Sim

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e tripla banda

Bluetooth 5.3

Chipset NFC (Compatibile Samsung Pay)

GPS, GLONASS, BDS, GALILEO

Porta Usb Type C 2.0 con, attenzione, la funzionalità Samsung DEX.

Per chi non se lo ricorda Samsung Dex permette di trasformare lo smartphone in un mini PC con interfaccia in modalità Desktop collegando lo smartphone ad un monitor/tv esterno.

Batteria e sistema operativo

Il Galaxy S23 FE viene alimentato da una batteria interna da 4500 mAh che supporta sia la ricarica via cavo che quella wireless.

La ricarica via cavo raggiunge una potenza massima di 25W, il che permette di alimentare lo smartphone da 0 al 50% in circa 30 minuti.

Supportata come detto pure la ricarica wireless e quella inversa, ma non è ancora specificata la potenza.

Come sistema operativo lo smartphone debutta ufficialmente sul mercato con Android 13 e interfaccia ONE UI 5.1.1.

Samsung ha già dichiarato che l’S23 FE riceverà quattro anni di aggiornamento del sistema operativo (quindi fino ad Android 17) e cinque anni di supporto software (funzionalità e patch di sicurezza).

Prezzo e disponibilità del Galaxy S23 FE

Al momento sappiamo che il Galaxy S23 FE ha un prezzo iniziale di 599 dollari (versione 8-128GB) negli USA e le vendite dovrebbero iniziare dal 5 ottobre 2023.

Prezzo e disponibilità in Europa ancora da definirsi (aspettiamo il comunicato ufficiale sul sito).

Fonte: Via

