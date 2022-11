Samsung Galaxy S23 la data dell’annuncio e dettagli sulle batterie e altro svelati

Questa potrebbe essere la data di riferimento dell’annuncio dei prossimi Galaxy S23; svelati i dettagli definitivi sulle batterie utilizzate e altro.

Sembra che finalmente abbiamo una possibile data di riferimento per l’annuncio della prossima serie di smartphone Galaxy S23.

Oltre a questo ci sono alcuni dettagli da considerarsi ormai quasi del tutto definitivi per alcuni aspetti tecnici di questi smartphone.

Samsung Galaxy S23: questa potrebbe essere la data dell’annuncio. Altri dettagli

Da quello che è trapelato in Corea del Sud, sembra che Samsung presidierà un evento mediatico Unpacked nella prima settimana del mese di febbraio 2023 nella città di San Francisco negli USA.

L’evento avverrà in prima persona da parte di Samsung e non solo Online, quindi torneremo ai classici eventi prima dell’avvento della pandemia Covid.

Secondo quanto detto da un alto dirigente dell’azienda coreana questa sarà il periodo di riferimento per l’annuncio dei prossimi Galaxy S23.

Considerato il periodo dell’evento, la commercializzazione effettiva degli smartphone dovrebbe avvenire verso la fine di febbraio 2023, con un periodo di tempo antecedente dedicato alle prenotazioni.

Questo rumors di fatto fa calare di molto le possibilità che Samsung presenti i suoi prossimi S23 durante il CES 2023 che si terrà a Las Vegas nel mese di gennaio 2023.

I dettagli tecnici S23 e S23 Plus

Per quanto riguarda i dettagli tecnici dei dispositivi S23 abbiamo alcune informazioni che di fatto confermano alcune indiscrezioni passate.

Tutti i Galaxy S23 utilizzeranno (almeno in Europa e in USA) il chipset Snapdragon 8 Gen 2.

Il Galaxy S23, numero di modello SM-S911B, avrà una batteria da 3.900 mAh, mentre il modello S23+, SM-S916B, avrà una batteria da 4.700 mAh.

Previsto un display Amoled con risoluzione FHD+ e frequenza di 120Hz su entrambi i dispositivi, ma da 6.1 pollici per il modello S23 e da 6.6 pollici per la variante Plus.

Come comparto fotografico posteriore ci sarà una fotocamera principale da 50MP, una grandangolare da 12MP e un Teleobbiettivo da 10MP con zoom ottico 3x su tutti e due i modelli.

Su entrambi è prevista poi una fotocamera anteriore per selfie da 32MP.

Considerato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via 1 e Via 2