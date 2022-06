Samsung Galaxy S23 non Ultra finalmente qualcosa si muove per la fotocamera anteriore?

Rumors affermano che Samsung sta lavorando a migliorare la fotocamera anteriore per selfie per la prossima gamma Galaxy S23: ecco quello che è trapelato.

I più attenti sul mondo Samsung Galaxy si saranno accorti che i top di gamma (non Ultra) dell’azienda coreana a partire dalla serie Galaxy S10, uscita nel 2019, continuano ad usare una fotocamera anteriore con sensore da 10MP.

Di fatto era un aggiornamento rispetto al sensore da 8MP che era montato sui Galaxy S9.

Samsung Galaxy S23: ci saranno nuovi sensori fotografici selfie? I rumors

Sembra però che Samsung sia intenzionata a migliorare di nuovo la fotocamera anteriore con l’arrivo dei prossimi Galaxy S23 e S23 Plus.

Infatti i successori dei Galaxy S22 (non Ultra) non utilizzeranno più l’attuale sensore da 10MP ma dovrebbero implementare un nuovo sensore fotografico che secondo i rumors dovrebbe essere da 12MP.

La fonte, il sito olandese GalaxyClub, sfortunatamente però non rilascia dettagli più precisi in merito.

Non si sa infatti se sarà un classico sensore fotografico inserito nel forellino in alto al centro del display, o un nuovo sensore fotografico da posizionare sotto il display.

Inoltre non viene specificato se Samsung introdurrà la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) anche per la fotocamera anteriore per i modelli S23 e S23 Plus.

Per quanto riguarda invece il modello Galaxy S23 Ultra non ci sono ancora indiscrezioni in merito alla fotocamera anteriore.

Quest’ultima potrebbe ricevere un aggiornamento in termini di megapixel o rimanere la stessa attualmente utilizzata sui Galaxy S22 Ultra, ovvero un sensore da 40MP.

Manca ancora un sacco di tempo prima che effettivamente i nuovi S23 raggiungeranno il mercato.

Vi preghiamo quindi di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via (in olandese)