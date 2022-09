Samsung Galaxy S23 Plus questo sarà il design definitivo?

Questo potrebbe essere il design definitivo del prossimo Galaxy S23 Plus: ecco le immagini render che lo riprendono in varie angolazioni.

Continuano ad uscire sul web nuovi e più dettagliate informazioni sulla prossima serie Galaxy S23 di Samsung, che sulla carta dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2023.

Oggi il web ci ha regalato alcune immagini render che riprendono in varie angolazioni il presunto design del modello S23 Plus.

Galaxy S23 Plus ecco il presunto design definitivo: i rumors

Dalle immagini possiamo notare che il design del S23 Plus sulla scocca posteriore potrebbe cambiare rispetto all’attuale S22 Plus, più nello specifico intorno al modulo fotografico.

Va comunque ricordato che queste immagini non sono ufficiali, quindi vi preghiamo di prendere la notizia con il dovuto distacco emotivo.

Se nel S22 Plus le fotocamere posteriori sono raccolte in un isola leggermente rialzata e incorporata nella scocca per pareggiare la sporgenza dei sensori fotografici, nel S23 Plus sembra che tutto questo sarà tolto.

Di fatto sembra che l’S23 Plus riprenderà più lo stile dell’attuale Galaxy S22 Ultra, evidenziando in maniera più marcata i sensori fotografici sulla scocca.

Le tre fotocamere posteriori del S23 Plus quindi formeranno una leggera sporgenza.

Questo sembra essere il cambio più evidente nel design rispetto all’attuale S22 Plus.

Infatti rimane ancora il foro in alto al centro del display per la fotocamera anteriore, e i bordi intorno al display hanno forma rotondeggiante (non squadrata come S22 Ultra).

Le dimensioni dell’S23 Plus saranno leggermente più lunghe e larghe rispetto al S22 Plus, ma si tratta veramente di piccolissime differenze.

Sembra però che Samsung ottimizzerà lo spazio e inserirà sul modello S23 Plus una batteria più potente del 5% rispetto all’attuale Galaxy S22 Plus.

Ci si aspetta infatti una batteria nominale intorno ai 3900 mAh.

Fonte: immagini