Samsung Galaxy S23 problemi al touchscreen dopo la ONE UI 6.1? Il fix.

L’aggiornamento ONE UI 6.1 sui Galaxy S23 ha causato alcuni problemi al touchscreen: Samsung specifica che è colpa di Google e un fix è in arrivo.

Con il diffondersi dell’aggiornamento ONE UI 6.1 sui Galaxy S23 un numero crescente di utenti possessori di questo smartphone hanno iniziato a riportare problemi con la sensibilità del touchscreen.

Capita a volte che il touchscreen non recepisca l’imput tattile e servono più tentativi prima che funzioni il tocco.

Samsung Galaxy S23 l’aggiornamento ONE UI 6.1 causa problemi al touchscreen? Il fix ufficiale è in arrivo

Samsung dopo le segnalazioni ha rilasciato un comunicato ufficiale nel quale il problema non dipende del tutto dall’interfaccia ONE UI 6.1 ma bensì il principale problema risiederebbe nell’applicazione Google.

Pare infatti che sia il feed Google Discover, che appare a sinistra della schermata iniziale, a causare il problema al touchscreen.

Google comunque sta già lavorando ad un fix per risolvere questo problema, e molto probabilmente nei prossimi giorni ne rilascerà uno scaricabile tramite il Google Play Store.

C’è comunque una soluzione temporanea, per chi non vuole attendere l’aggiornamento ufficiale, che risolve il problema tutte le volte che si presenta: l’utente deve cancellare i dati dell’app Google e successivamente riavviare il proprio dispositivo.

Per fare ciò l’utente deve andare su Impostazioni > App > Google > Memoria e toccare Cancella dati.

Ovviamente il fix ufficiale di Google risolverà definitivamente il problema e non sarà necessario procedere più alla soluzione temporanea.

In conclusione se il vostro Galaxy S23 aggiornato alla ONE UI 6.1 ha problemi al touchscreen pazientate ancora qualche giorno che tutto si risolverà via software (tenete sotto controllo gli aggiornamenti dell’App Google sul Play Store!).

Fonte: Via

