Samsung Galaxy S23 punta al risparmio energetico: modalità LIGHT in arrivo

Samsung punta a migliorare sensibilmente il risparmio energetico dei suoi prossimi Galaxy S23: spunta la nuova modalità LIGHT. I dettagli conosciuti.

Sappiamo ormai da qualche settimana che i prossimi Galaxy S23 avranno una batteria interna probabilmente un po’ più potente rispetto alla generazione precedente.

Il modello base dovrebbe infatti arrivare a 3900 mAh, il modello Plus a 4700 mAh (+200 mAh in entrambi i casi), mentre il modello Ultra rimarrà sui 5000 mAh.

Samsung Galaxy S23: in arrivo con la modalità LIGHT per il risparmio energetico?

Samsung però punterebbe a garantire sui nuovi smartphone anche la nuova modalità che permetterebbe all’utente di risparmiare energia.

Stiamo parlando della modalità chiamata LIGHT mode già comparsa sui Galaxy Z Flip 4/ Z Fold 4, ovvero l’attuale alternativa alla modalità STANDARD, che punta al risparmio energetico garantendo però ancora prestazioni di alto livello.

Secondo l’informatore IceUniverse questa modalità LIGHT è fattibile soprattutto grazie alle ultime generazioni di chipset.

Infatti con un calo prestazionale modesto si possono ottenere interessanti cali di consumo energetico.

Va comunque sottolineato che la modalità LIGHT non è una modalità POWER SAVING MODE (quella estrema) rinominata: sono di fatto due cose diverse.

Ad esempio la modalità LIGHT non intaccherà le prestazioni in Gaming, dato che quest’ultime vengono gestite direttamente dalla modalità GAMING di Samsung.

Considerato che il prossimo Snapdragon 8 Gen 2, che sarà montato sui Galaxy S23, promette già migliori prestazioni e consumi energetici minori, la nuova modalità LIGHT potrebbe essere una manna dal cielo.

Bisogna ancora capire se questa nuova modalità sarà disponibile su tutti gli smartphone più recenti (oltre agli attuali Galaxy Z Flip 4/Fold 4), o solo su specifici dispositivi per determinate limitazioni hardware.

Per adesso non ci resta che aspettare future delucidazioni in merito.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di Samsung.

Vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via