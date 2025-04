Samsung Galaxy S23, S22 e S21 ecco quando arriva la ONE UI 7

Nuove informazioni ufficiali ci fanno capire meglio quando effettivamente Samsung rilascerà l’aggiornamento Android 15 con la ONE UI 7 sugli smartphone della serie Galaxy S23, S22 e S21.

Se possedete uno smartphone ex top di gamma di Samsung a partire dalla serie S21, siete idonei a ricevere l’aggiornamento ad Android 15 con interfaccia ONE UI 7.

Adesso sappiamo pure quando l’aggiornamento sarà ufficialmente distribuito.

Samsung Galaxy S23, S22 e S21 ecco quando arriva l’aggiornamento Android 15 con ONE UI 7

La buona notizia è che un dipendente ufficiale tramite l’applicazione Samsung Members del dipartimento Samsung India ha rilasciato i dettagli su quando effettivamente gli smartphone Galaxy S meno recenti saranno aggiornati.

Ma la cattiva notizia, rispetto agli standard che Samsung ci aveva abituato nel tempo, è che la ONE UI 7 per questi dispositivi verrà rilasciata tra poco più di un mese (nel caso peggiore), quindi dovete portare ancora un po’ di pazienza.

Secondo quanto trapelato, tutti questi smartphone Galaxy S meno recenti saranno aggiornati ad Android 15 entro la fine di maggio 2025:

Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra

Quindi se possedete uno smartphone più vecchio, dalla serie Galaxy S20 o precedente, non riceverete mai l’aggiornamento alla ONE UI 7.

Va infine specificato che la data di maggio 2025 fa riferimento al mercato indiano, quindi le tempistiche potrebbero subire un leggero cambiamento nel mercato europeo, Italia compresa.

La differenza temporale, sia giorni in anticipo che posticipo, non dovrebbe essere molta: di solito la situazione gira intorno alle due settimane (al massimo)

Vi preghiamo quindi di prendere questa data come un periodo di riferimento base ma non sicuro al cento per cento.

