Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra: il migliore nell’autonomia generale?

A confronto l’autonomia della serie Galaxy S23 di Samsung: quale dei tre smartphone vi permette un utilizzo più a lungo? Recensione test sulla batteria.

Tra le caratteristiche che possono determinare la scelta di acquisto di uno smartphone c’è sicuramente il fattore autonomia

In quest’articolo cerchiamo di aiutarvi a capire quale tra il Samsung Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra è il migliore dei tre nell’autonomia generale grazie ad una serie di test.

Serie Galaxy S23 recensione autonomia della batteria: quale è il migliore?

I principali fattori hardware e software che possono determinare l’autonomia

Per prima cosa vi ricordo che l’autonomia di uno smartphone dipende sostanzialmente dal chipset utilizzato (quanto è potente, quanto è ottimizzato per il risparmio energetico, che tipo di architettura usa), dal display (tecnologia, grandezza e risoluzione), ovviamente dalla potenza della batteria e infine dalle ottimizzazioni software (gestione delle applicazioni in background).

Va quindi evidenziato che i Samsung Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra utilizzano tutti e tre lo stesso chipset Snapdragon 8 Gen 2 “For Galaxy” che ha frequenze di funzionamento più elevate.

I tre smartphone si differenziano però per la grandezza del display e per la risoluzione:

S23 : Dynamic AMOLED 2X da 6.1 pollici con risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel), 120Hz, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1750 nit (picco)

: Dynamic AMOLED 2X da 6.1 pollici con risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel), 120Hz, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1750 nit (picco) S23 Plus : Dynamic AMOLED 2X da 6.6 pollici con risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel), 120Hz, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1750 nit (picco)

: Dynamic AMOLED 2X da 6.6 pollici con risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel), 120Hz, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1750 nit (picco) Galaxy S23 Ultra: Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici con risoluzione QHD+ (3088 x 1440 pixel), 120Hz, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1750 nit (picco)

Infine da considerare la potenza della batteria:

il modello S23 ha una batteria da 3900 mAh

ha una batteria da S23 Plus da 4700 mAh

da S23 Ultra da 5000 mAh

L’ottimizzazione software su tutti e tre gli smartphone è data dal software ONE UI 5.1 basato su Android 13.

I dati che saranno esposti qua sotto sono stati forniti direttamente dal sito GSMARENA, dati catturati analizzando il comportamento del dispositivo durante le chiamate telefoniche, la navigazione sul web e la riproduzione di video.

Autonomia chiamate telefoniche

Il test sull’autonomia delle chiamate telefoniche, è un test che dipende molto spesso dalla mera potenza della batteria, dato che chipset e display non vengono praticamente utilizzati.

Da questo si evince chiaramente che il Galaxy S23 Ultra grazie alla batteria più potente da 5000 mAh ottiene il risultato più elevato: è in grado di garantire fino a 39 ore e 23 minuti di chiamate consecutive.

Al secondo posto troviamo il Galaxy S23 Plus, che vi permette di chiamare fino a 34 ore e 54 minuti prima di spegnersi.

Infine il Galaxy S23 si deve “accontentare” di 30 ore e 52 minuti di chiamate consecutive.

Come potete capire voi stessi tutti e tre gli smartphone offrono valori da molto buoni, con punte di eccellenza in questo test.

Navigazione sul web tramite Wifi: l’autonomia

Nel test sulla navigazione web avendo tutti e tre gli smartphone lo stesso chipset, il test sarà condizionato dalla potenza della batteria e dalle dimensioni/risoluzione del display.

Nonostante il modello S23 Ultra abbia il display più grande e più risoluto, la batteria aiuta molto: si può navigare sul web per un tempo di 21 ore e 28 minuti prima dello spegnimento.

Il distacco rispetto al secondo posizionato, il Galaxy S23 Plus è abbastanza evidente: quest’ultimo si ferma a 17 ore e 47 minuti.

Non ci aspettavamo un distacco così marcato rispetto al modello 23 Ultra, considerato il display più piccolo e la risoluzione minore del S23 Plus, per soli 300 mAh di differenza nella batteria.

Infine il Galaxy S23 base è quello che raggiunte il punteggio più basso: 16 ore e 20 minuti d’autonomia.

Anche questo test evidenzia come i nuovi top di gamma di Samsung garantiscono valori da molto buoni ad ottimi in questo test.

Riproduzione di video in alta definizione: la durata della batteria

Con display così belli e luminosi, utilizzare i Galaxy S23 per la visualizzazione di contenuti multimediali dovrebbe essere la norma.

Anche questo test evidenzia la supremazia de modello Ultra con un autonomia di ben 23 ore e 29 minuti.

Viene distanziato di poco più di 3 ore e mezzo il modello Plus che si ferma a 19 ore e e 44 minuti.

Chi compra un S23 normale si dovrà “accontentare” di 17 ore e 5 minuti di riproduzione multimediale di video in alta definizione.

Tutti e tre gli smartphone in definitiva non deludono le aspettative con punte di eccellenza per il modello S23 Ultra.

Autonomia con utilizzo medio-basso e intenso per i Galaxy S23

Di fatto con un utilizzo medio-basso, un utente su tutti e tre gli smartphone dovrebbe raggiungere un autonomia di due giorni senza grossi problemi.

Anzi il modello S23 Ultra potrebbe spingersi a raggiungere abbastanza tranquillamente pure i due giorni e mezzo prima di essere ricaricato.

Se invece siete utenti che state molto davanti allo smartphone e ne fate un utilizzo intenso, tutti e tre gli smartphone garantiscono la giornata di utilizzo (anche qualcosina in più).

Ancora una volta l’S23 Ultra in alcuni casi potrebbe sfiorare quasi i due giorni anche con utilizzo intenso, ma dipenderà da caso a caso.

Ovviamente vi ricordo questi risultati generici possono variare (anche sensibilmente) a seconda dell’utilizzo che l’utente fa con il proprio smartphone: questi sono risultati “oggettivi” con un utilizzo equilibrato delle varie funzioni.

Informazioni e dettagli sulla ricarica rapida

La ricarica rapida è un altro interessante fattore di scelta di uno smartphone, considerata la sua autonomia generale.

Il Galaxy S23 supporta la ricarica via cavo fino a 25W (la più lenta dei tre) e permette di ricaricare la batteria del dispositivo fino al 30% in 15 minuti, al 57% in 30 minuti e al 100% in 71 minuti.

Invece il modello S23 Plus con ricarica via cavo fino a 45W permette di ricaricare la batteria fino a 58% in 30 minuti e completare la ricarica in 65 minuti.

L’S23 Ultra ottiene i valori migliori nonostante abbia una ricarica via cavo sempre di 45W: 68% in 30 minuti e completa la ricarica al 100% in 59 minuti.

Da ricordare che tutti e tre gli smartphone godono pure della ricarica Wireless fino a 15W e quella inversa fino a 4.5W

Conclusioni sull’autonomia dei Samsung Galaxy S23

In conclusione dai dati possiamo eleggere il Galaxy S23 Ultra come il miglior smartphone in termini di autonomia, dato che distanzia abbastanza i suoi fratelli minori.

Ma sottolineiamo che anche i Galaxy S23 Plus e S23 normali sono dispositivi più che validi in termini di autonomia generale.

E non disprezzate soprattutto il modello S23 che nonostante abbia una batteria di soli 3900 mAh rimane uno smartphone compatto con valori d’autonomia molto buoni adatti anche agli utenti esigenti.

Di fatto se ne acquistate uno cadrete sempre in piedi.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su TWITTER, su GOOGLE NEWS, FACEBOOK, Su Telegram per le Offerte e Coupon