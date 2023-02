Samsung Galaxy S23 test resistenza: meglio del previsto in video

Il Samsung Galaxy S23 è stato sottoposto al test resistenza con varie torture che vanno dai graffi, al fuoco e alla temuta piegatura: ecco come si comporta in video.

Il nuovo top di gamma di Samsung è disponibile in prevendita in Italia e queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

Oggi il famoso Youtuber JerryRigEverything ha aggiunto alla lista degli smartphone sottoposti a tortura il Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra test resistenza: ecco come se la cava in video

Lo smartphone è stato torturato in varie maniere:

resistenza ai graffi

resistenza al fuoco

resistenza alla piegatura

Da quello che possiamo vedere dal video il Galaxy S23 Ultra ha una resistenza ai graffi sul display di livello adeguato agli altri smartphone top di gamma.

Infatti il vetro Gorilla Glass Victus 2 offre una livello di protezione di 6/7 punti su 10.

Ottima resistenza offre pure la scocca posteriore che è protetta con lo stesso vetro Victus, e le fotocamere non si graffieranno tanto facilmente.

Attenzione sempre alle scocche laterali, superiori e inferiori dato che quest’ultime sono in alluminio verniciato e potrebbero graffiarsi.

Per quanto riguarda il test del fuoco, c’è una gradita sorpresa.

Il display del S23 Ultra nonostante sia stato sottoposto a diversi secondi al fuoco di un accendino non presenta problemi dopo questa tortura.

Infatti il pannello non brucia i pixel e quindi rimane del tutto invariato e pienamente funzionante.

Di solito i pannelli OLED tendono a bruciare i pixel dopo un tot secondi e lasciano un alone permanente sul display.

Altro punto di forza di questo Galaxy S23 sembra essere la qualità costruttiva della scocca.

Infatti lo smartphone passa tranquillamente il test della piegatura: non ci sono evidenti scricchiolii, la scocca non si piega minimamente, non ci sono fuoriuscite dal parte del display.

Di fatto il dispositivo molto difficilmente si potrebbe danneggiare se portato in tasca o se qualcuno, anche molto pesante, ci si siede sopra.

Ovviamente è sempre uno smartphone, ha le tipiche criticità per cadute su determinate superfici, quindi generalmente è consigliabile una cover protettiva.

