Samsung Galaxy S23 Ultra con fotocamera da 200MP e nuovo sensore?

Il prossimo Samsung Galaxy S23 Ultra potrebbe utilizzare un nuovo sensore fotografico principale da 200MP: ecco i rumors più recenti.

I più attenti si ricorderanno che negli ultimi 10 mesi Samsung ha ufficializzato per il mercato due sensori fotografici da 200MP, ma quest’ultimi non sono stati mai utilizzati per il settore degli smartphone.

Samsung Galaxy S23 Ultra con un nuovo sensore principale da 200MP? I rumors

Secondo l’informatore Ice Universe, Samsung starebbe lavorando ad un terzo sensore fotografico sempre da 200MP che sarà implementato nei prossimi Galaxy S23 Ultra.

Questi sensori prenderebbero il nome aziendale di ISOCELL HP2, ricordando che esistono già i modelli HP3.

Ricapitolando su sensori da 200MP di Samsung abbiamo:

ISOCELL HP1 da 200Mp che dovrebbe fare il suo debutto ufficiale con il prossimo Motorola top di gamma che sarà presentato entro fine agosto 2022. ISOCELL hP3 da 200MP che ha un dimensioni di soli solo 1/1,4″, autofocus più veloce grazie ad un quad cluster di pixel che riconosce le differenze nelle direzioni verticale e orizzontale.

Bisogna vedere quali saranno le qualità del prossimo sensore ISOCELL HP2 da 200MP che forse sarà montato sui prossimi Galaxy S23 Ultra.

Sfortunatamente al momento on abbiamo informazioni tecniche in merito.

Alcuni rumors passati inoltre affermano che i prossimi S23 manterranno il modulo periscopio da 10MP 10X che è attualmente montato sui dispositivi della gamma Galaxy S22.

Fonte: Via Twitter