Samsung Galaxy S23 Ultra esempi di foto notturne: il nuovo re dei cameraphone?

Ecco alcuni esempi di foto in modalità notturna del prossimo Samsung Galaxy S23 Ultra: sembra che quest’anno questo cameraphone sarà di altissimo livello.

Sappiamo con certezza che il prossimo Galaxy S23 Ultra utilizzerà il nuovo sensore fotografico da 200MP ISOCELL della stessa Samsung, che promette molto bene.

Samsung Galaxy S23 Ultra: primi esempi di foto di notte evidenziano una modalità notturna di alta qualità

Infatti oggi un informatore tramite il proprio account Twitter ha diffuso alcune immagini scattate di notte con il nuovo top di gamma dell’azienda Coreana.

Le immagini mettono in evidenza gli scatti con o senza la modalità notturna, modalità che vi ricordo permette al sensore fotografico e agli algoritmi fotografici di catturare più luce possibile.

Queste immagini non sono in alta definizione, perché la cosa che più ci interessa è capire come funziona la modalità notturna del S23 Ultra.

Dagli esempi che potete vedere si evince chiaramente che l’algoritmo fotografico del nuovo sensore da 200MP fa un ottimo lavoro, catturando la luce e mantenendo un l’esposizione complessiva molto buona.

Se ve lo siete persi, vi ricordo che in anteprima potete conoscere in dettaglio tutte le specifiche hardware del prossimo Galaxy S23 Ultra.

Gli smartphone della serie S23 saranno presentati ufficialmente da Samsung in data primo febbraio 2023, e al momento non se ne conosce ancora ufficialmente il prezzo i vendita in Europa.

Sappiamo invece quali saranno i prezzi di vendita negli USA, quindi possiamo ipotizzare anche i futuri prezzi in Europa.

Ovviamente considerato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di Samsung, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

