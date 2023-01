Samsung Galaxy S23 Ultra esempio di video in 4K e foto con zoom fino a 30X

Ecco in anteprima la qualità di registrazione video in 4K a 60 fps del nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra e delle immagini con zoom fino a 30X.

Sappiamo che i nuovi Galaxy S23 saranno presentati ufficialmente da Samsung il primo febbraio 2023.

Dopo avervi segnalato le loro caratteristiche principali (S23 Ultra, S23 e S23 Plus) e mostrato le capacità del nuovo sensore da 200MP nello scatto delle foto notturne, il web ci regala ulteriori anteprime.

Samsung Galaxy S23 Ultra: ecco come registra video in 4K a 60 fps e scatta foto con Zoom ottico e digitale fino a 30X

Oggi infatti un informatore ha mostrato un’anteprima su come il modello Ultra registra i video in formato 4K a 60 fps.

C’era pure un’anteprima di video in 8K a 30 fps ma quest’ultimo è stato rimosso pochi minuti dopo, quindi non possiamo più mostrarvelo.

Ovviamente tenete in considerazione che i video su Youtube sono compressi, quindi non mostrano al 100% la qualità reale dei video.

Va sottolineato inoltre che il video che state vedendo sembra essere registrato applicando lo zoom digitale 3X della fotocamera principale ISOCELL da 200MP o attraverso uno zoom ottico 3X-10X di un teleobbiettivo.

Parlando sempre di Zoom ottici, ci sono alcune immagini che mostrano lo zoom ottico 10X e quello digitale 30X su alcuni soggetti tramite i teleobbiettivi disponibili:

Ovviamente le immagini in questione servono a far capire quanto sia efficiente lo Zoom del nuovo Galaxy S23 Ultra, non considerate troppo la qualità dato che sono immagini compresse anche in questo caso.

Oltre a questo dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via