Samsung Galaxy S23 Ultra per DxOMark è nella top 10 dei cameraphone: riassunto recensione

DxOMark ha recensito il comparto fotografico del Samsung Galaxy S23 Ultra che risulta nella top 10 tra i cameraphone recensititi (almeno fino a febbraio 2023).

Dopo un bel po’ di tempo finalmente Samsung ritorna nella top dei 10 cameraphone migliori nella classica del sito specializzato DxOMark, e lo fa con il Galaxy S23 Ultra.

Il Galaxy S23 Ultra per chi non se lo ricorda utilizza questi sensori fotografici:

Principale: sensore da 200 MP 1/1,3″, pixel da 0,6 μm, obiettivo con apertura f/1,7, PDAF, AF, OIS

Ultra grandangolare: sensore da 12 MP 1/2,55″, pixel da 1,4 μm, obiettivo con apertura f/2,2, PDAF, AF, OIS

Tele 1: sensore da 10 MP 1/3,52″, pixel da 1,12 μm, obiettivo con apertura f/2,4, PDAF, OIS, zoom ottico 3x

Tele 2: sensore da 10 MP 1/3,52″, pixel da 1,12 μm, obiettivo con apertura f/4,9, PDAF, OIS, zoom ottico 10x

Samsung Galaxy S23 Ultra torna nella top 10 nella classifica secondo DxOMark: i dettagli

Ritornando alla classifica, il modello S23 Ultra secondo DxOMark raggiunge un punteggio generale di 140 punti alla pari del Google Pixel 7 e Vivo X90 Pro+.

Sta di fatto però che il nuovo top di gamma dell’azienda Coreana rimane ancora distanziato dal miglior cameraphone in assoluto per DxOMark, ovvero l’Huawei Mate 50 Pro che ottiene 149 punti.

Nei punteggi relativi alle varie funzioni delle fotocamere il Galaxy S23 Ultra ottiene:

139 punti negli scatti fotografici (il migliore nella classifica DxOMark ottiene 152 punti)

(il migliore nella classifica DxOMark ottiene 152 punti) 70 punti nei Bokeh (contro gli 80 punti del migliore in questo campo)

(contro gli 80 punti del migliore in questo campo) 73 punti nelle anteprime (contro i 91 punti del migliore in questo campo)

(contro i 91 punti del migliore in questo campo) 141 punti negli Zoom (contro 151 punti per il migliore nella classifica generale)

(contro 151 punti per il migliore nella classifica generale) 137 punti nella registrazione video (contro 149 punti per il migliore smartphone in questo campo)

Sono quindi in generale punteggi di alta classifica, adeguati per uno smartphone top di gamma anche se non i migliori in assoluto per nessun campo.

Fotocamere Samsung Galaxy S23 Ultra: pro e contro secondo DxOMark

DxOMark ha giustificato questi punteggi elencando quali sono i punti di forza e i punti debolezza del comparto fotografico del Galaxy S23 Ultra

Punti di forza:

Prestazioni costanti della fotocamera in tutte le funzionalità, che lo rendono un ottimo tuttofare per l’imaging per smartphone

Ottima resa fotografica, fornendo un alto livello di dettagli

Ottimo autofocus in foto e video, che consente di catturare l’istante nella maggior parte delle condizioni di illuminazione

Elevate prestazioni del tele zoom a lungo raggio

Buona resa del suono sia con gli altoparlanti integrati che con i microfoni

Efficienti funzioni di zoom audio e riduzione del rumore del vento

Buona leggibilità nella maggior parte delle condizioni di illuminazione

Ottima esperienza video nel complesso

Buona fedeltà dei colori nella maggior parte delle condizioni di illuminazione

Punti deboli:

Perdita di dettaglio dell’immagine in situazioni di scarsa illuminazione

Qualche ritardo dell’otturatore durante le riprese in condizioni di scarsa illuminazione

Instabilità dell’esposizione e della messa a fuoco, in particolare nelle scene in controluce

L’app di registrazione predefinita non offre la stessa qualità audio dell’app fotocamera principale

Bassa frequenza di sfarfallio e luminosità troppo elevata per la lettura notturna

Sotto la luce del sole, i contenuti colorati mancano di sfumature

Dettagli e luminosità carenti in condizioni di illuminazione interna

Considerato che il Galaxy S23 Ultra sono usciti da poco sul mercato è possibile che Samsung con futuri aggiornamenti affini i problemi riscontrati da DxOMark migliorando la situazione in generale.

Se volete leggere la recensione completa, vi suggeriamo il link di DxOMark.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su TWITTER, su GOOGLE NEWS, FACEBOOK, Su Telegram per le Offerte e Coupon