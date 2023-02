Samsung Galaxy S23 Ultra ufficiale: caratteristiche e prezzi in Italia

Ufficializzato il nuovo top di gamma di Samsung per il 2023: ecco il Galaxy S23 Ultra. Caratteristiche principali e prezzo di vendita in Italia.

Oggi primo febbraio 2023 Samsung ha ufficializzato la nuova serie Galaxy S23, e tra questi troviamo il suo vero top di gamma di inizio anno: il modello S23 Ultra.

Tra le migliorie ricordiamo il nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 2 (con frequenza maggiorata) e il nuovo sensore fotografico ISOCELL da 200MP.

Samsung Galaxy S23 Ultra: caratteristiche principali e prezzo di vendita in Italia

Prezzo e disponibilità in Italia del Galaxy S23 Ultra

L’S23 Ultra è disponibile alla prevendita da oggi 1 febbraio fino al 16 febbraio 2023 ad un prezzo di listino di 1479 euro per la versione base da 8GB di ram e 256GB di rom.

Ci sono però due promo (Coupon + CashBack) tramite questo LINK ufficiale Samsung:

Samsung Galaxy S23 Ultra versione 12-512GB:Prezzo (comprensivi bonus): 1429 euro IVA e spedizione inclusa (VS 1659 euro listino) con Coupon GALAXYS23 (sconto di 50 euro) e 180€ di cashback tramite registrazione su Samsung Members Samsung Galaxy S23 Ultra versione 12-1TB: Prezzo (comprensivi bonus): 1559 euro IVA e spedizione inclusa (VS 1889 euro listino) con Coupon GALAXYS23 (sconto di 100 euro) e 240€ di cashback tramite registrazione su Samsung Members

Per tutto il periodo della prevendita c’è pure la possibilità di supervalutare il vostro smartphone usato (fino a 700 euro con bonus ulteriore di 100 euro) e pagamento senza interessi (TAEG Zero) in 30 rate con prima rata da giugno 2023.

Display e Design

Il Samsung Galaxy S23 Ultra si presenta con un display Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici di diagonale con risoluzione nativa QHD+ 3088 x 1440 pixel.

Il pannello offre la frequenza di aggiornamento adattiva da 1Hz fino a 120Hz, supporto alla tecnologia HDR10+ e una luminosità di picco di ben 1750 nits.

E’ presente anche la tecnologia “Vision Booster” che è in grado di regolare la tonalità del colore e il contrasto del display in tre diverse condizioni di illuminazione grazie all’intelligenza artificiale.

La protezione del display e della scocca posteriore è affidata al nuovo vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, mentre la scocca laterale e il telaio sono in alluminio rinforzato.

Il telefono ha dimensioni pari a 163,4 x 78,1 x 8,9 mm per un peso complessivo di 249 grammi, ed è acquistabile nei colori Phantom Black, Verde, Crema, Lavanda.

C’è pure la certificazione IP68, quindi lo smartphone è resistente all’acqua e alla sporcizia in generale.

Processore e memoria

Il Galaxy S23 Ultra offre il nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 2 (versione potenziata), il nuovo Octa-Core di Qualcomm che offre:

un core Cortex-X3, che funziona fino a 3,36 GHz (vs 3.20Hz della versione normale)

2x 2,8 GHz Cortex-A715

2x 2,8 GHz Cortex-A710

3x 2,0 GHz Cortex-A510

La GPU è Adreno 740 con a un clock a 719 MHz (invece di 680 Mhz base).

Al nuovo chipset vengono affiancati varie varianti di memoria:

256 GB rom UFS 4.0 8 GB RAM LPDDR5

256 GB rom UFS 4.0 12 GB RAM LPDDR5

512 GB rom UFS 4.0 e 12 GB RAM LPDDR5

1 TB rom UFS 4.0 e 12 GB RAM LPDDR5

Va ricordato che la memoria non supporta l’espandibilità tramite microSD.

Multimedialità

Il Galaxy S23 Ultra offre questo comparto fotografico posteriore:

200 MP, f/1.7, 24mm (largo), 1/1.3″, 0.6µm, PDAF multidirezionale, Laser AF, OIS

10 MP, f/4.9, 230mm (teleobiettivo periscopio), 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, zoom ottico 10x

10 MP, f/2.4, 70mm (teleobiettivo), 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, zoom ottico 3x

12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ ( ultrawide), 1/2,55″, 1,4µm, Dual Pixel PDAF, video super stabile

La fotocamera anteriore è invece un sensore da 12 MP, f/2.2, 26 mm (larghezza), Dual Pixel PDAF.

Lo smartphone può registrare video in 8K a 24/30fps, 4K 30/60fps, 1080p 30/60/240fps, 720p 960fps.

Punto di forza è il nuovo sensore ISOCELL HP2 da 200Mp che:

Può combinare 16 pixel in uno per una risoluzione finale di 12 MP con pixel di dimensioni individuali di 2,4 µm Può combinare 4 pixel in 1 per uno scatto da 50 MP con più dettagli

Inoltre grazie alla combinazione dei teleobbiettivi si può raggiungere uno ZOOM digitale 30x con qualità di tutto rispetto.

Lato software fotografico l’app Expert RAW è stata integrata nell’APP camera e adesso offre la possibilità di sfruttare i vantaggi dell’elaborazione multi-frame: livelli di dettaglio più elevati, HDR e rumore migliore riduzione gestite fino a 50 MP.

Per le foto e video al cielo notturno è stata sviluppata la nuova funzionalità video “Astro Hyperlapse”, e la funzione “Adaptive VDIS” migliora la stabilità generale nella registrazione dei video (analizza e suddivide i movimenti e riconosce le condizioni di illuminazione).

Oltre a questo lato hardware è presenta la nuova stabilizzazione OIS 2, che grazie ad un sensore più ampio compensa circa 3°, rispetto agli 1,5° del OIS visto sui Galaxy S22 Ultra.

Lato audio troviamo gli altoparlanti stereo Tuned by AKG, ma non è presente il jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

Lato connettività troviamo:

Impronta digitale (sotto display, ultrasuoni)

accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro

Pennina capacitiva S Pen

Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (supporto esperienza desktop)

Comandi e dettatura in linguaggio naturale Bixby

Samsung Pay (certificazione Visa, MasterCard) con chipset NFC

Supporto Ultra Wideband (UWB)

GPS, GLONASS, BDS, GALILEO

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e Tri banda

Bluetooth 5.2

Porta USB Type C 3.2, OTG

Batteria e Sistema operativo

Il Galaxy S23 Ultra viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh che supporta:

ricarica rapida via cavo fino a 45W (65% in circa 30 minuti)

ricarica wireless fino a 10W

ricarica inversa fino a 4,5W

Come sistema operativo c’è la nuova versione ONE UI 5.1 basata su Android 13.

