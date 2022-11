Samsung Galaxy S23 Ultra vs Galaxy S22 Ultra vs Pixel 7 Pro scatto fotografico a confronto

Uno scatto fotografico tramite il Samsung S23 Ultra viene confrontato con quello del Galaxy S22 Ultra e del Pixel 7 Pro: altri dettagli svelati.

Non molto tempo fa in un articolo vi avevamo mostrato un primo presunto scatto fotografico in anteprima fatto con il prossimo Galaxy S23 Ultra e confrontato con il modello S22 Ultra.

L’immagine in quello scatto non aveva un soggetto particolarmente interessante, a differenza dell’ultimo scatto fatto trapelare oggi.

Samsung Galaxy S23 Ultra scatto fotografico comparato con Galaxy S22 Ultra e Google Pixel 7 Pro

Il soggetto è una zucca ed è stata fotografata con il prossimo Galaxy S23 Ultra.

Inoltre l’immagine è stata messa a paragone con quella fotografata da un Galaxy S22 Ultra e da un Google Pixel 7 Pro.

Va ricordato che il Google Pixel 7 Pro è considerato da DXOMARK (fino ad ottobre 2022) il miglior cameraphone in commercio.

Potete vedere voi stessi lo stesso soggetto fotografato dai tre distinti smartphone(se siete nella versione AMP del sito vi consigliamo di utilizzare le versione Desktop per vedere le foto in qualità migliore):

Effettuando uno zoom sulle immagini si può notare che il Galaxy S23 Ultra offre un dettaglio migliore, grazie al fatto che è il primo smartphone Samsung ad utilizzare un sensore fotografico principale ad 200MP.

Le immagini scattate dai dispositivi Samsung offrono colori più saturi rispetto ai Google Pixel 7 Pro, come da tradizione dell’azienda coreana.

Secondo l’informatore il sensore da 200Mp del S23 Ultra ha una grandezza pixel di 1/1.3”, 0.6µm pixels e un’apertura lenti di f/1.7 contro f/1.8 del sensore da 108Mp del Galaxy S22 Ultra.

Inoltre il modello S22 Ultra sarebbe in grado di scattare foto in tre modalità predefinite:

12MP (pixel Binning 16:1) con risoluzione 3000 x 4000 pixel

50MP (pixel Binning 4:1) con risoluzione 6120 x 8160 pixel

200MP (1:1) con risoluzione 12240 x 16320

Il sensore da 200MP garantirebbe poi dettagli decisamente superiori nelle zone ad alta luminosità, un problema che invece affliggeva il sensore da 108MP del S22 Ultra.

Affiancato al sensore da 200MP il prossimo S22 Ultra dovrebbe mantenere un teleobbiettivo ultra grandangolare da 10MP e un teleobbiettivo con periscopio 10X da 10MP.

Fonte: Immagini (Via)