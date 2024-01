Samsung Galaxy S24 aggiornamenti Android al pari dei Pixel 8?

Secondo recenti rumors la serie Samsung Galaxy S24 potrebbe avere un supporto agli aggiornamenti Android pari a quello dei Google Pixel 8: i dettagli.

Nel mese di ottobre dello scorso anno Google ha presentato al grande pubblico i Pixel 8, e ne ha migliorato notevolmente il supporto software: da 4 anni a ben 7 anni.

Dopo l’annuncio dei Pixel 8, vari esperti del settore avevano già ipotizzato che Samsung avrebbe fatto altrettanto per i suoi futuri top di gamma.

I Samsung Galaxy S24 avranno lo stesso supporto software dei Pixel 8?

Secondo recenti informazioni Samsung sarebbe pronta a garantire ben 7 anni di supporto Android per i suoi nuovi smartphone top di gamma, ovvero i Galaxy S24 che usciranno sul mercato in data 17 gennaio 2024.

La notizia però non specifica in modo chiaro se questi sette anni saranno tutti comprensivi di aggiornamenti del sistema operativo o solo in parte con restanti patch di sicurezza.

Ad esempio Samsung potrebbe garantire 5 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 7 anni di patch sicurezza Android.

Inoltre non si sa se questo possibile cambio di politica di aggiornamenti verrà applicato solo agli smartphone che usciranno nel 2024, o verrà attivato anche per specifici e selezionati smartphone usciti nel corso del 2023.

Pensiamo ad esempio ai recenti Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 usciti ad agosto dello scorso anno che per il momento godono di 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di supporto software con patch di sicurezza.

Di fatto sono tutte indiscrezioni che al momento non sono stante ancora confermate e specificate da parte di Samsung, quindi non ci resta che prendere tale notizia con il giusto distacco emotivo e aspettare l’evento ufficiale per tutti i dettagli completi.

