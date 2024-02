Samsung Galaxy S24 arrivano le custodie ufficiali Eco-Friends

Samsung ha ufficializzato l’arrivo degli accessori Eco-Friends destinati alla serie Galaxy S24 caratterizzati da un alta percentuale di utilizzo di materiali riciclati: i dettagli.

I prodotti che tutelano maggiormente l’ecosistema della Terra sono ovviamente ben accolti, e Samsung di certo non vuole essere da meno presentando i nuovi accessori Eco-Friends per S24, S24 Plus e S24 Ultra.

Custodie Eco-Friends in arrivo per la serie Galaxy S24: i dettagli

Tutti questi accessori hanno un design che riprendono famosi brand o bande musicali come Rolling Stones, Stray Kids, e Queen, o Smiley, Keith Haring, The Powerpuff Girls, Hello Kitty e altri.

Al momento sono disponibili 57 diverse custodie protettive per poter personalizzare i vari Galaxy S24 con uno stile che più aggrada il consumatore.

Comunque la loro caratteristica fondamentale è che sono realizzati con almeno il 40% di plastica riciclata, per renderli effettivamente Eco-Friend.

I prodotti sono stati inizialmente introdotti in Corea, ma nei prossimi giorni saranno disponibili in più di 40 paesi in tutto il mondo e pensiamo proprio che arriveranno anche in Italia.

Infatti per adesso lo store Samsung Italia non li ha ancora inseriti nel proprio database, ma sarà questione di tempo.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, mediamente i nuovi case protettivi Eco-Friends hanno un costo di acquisto medio in Corea del Sud pari a 44.000 Won, che al cambio attuale fanno circa 30,50 euro.

Probabilmente in Italia il prezzo di vendita sarà un po’ più elevato.

