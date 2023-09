Samsung Galaxy S24: c’è già un ipotetica data dell’annuncio

Una prima ipotetica data di annuncio della prossima serie Galaxy S24: Samsung anticiperà leggermente i tempi? I rumors.

Chi segue la serie Galaxy S di Samsung sa benissimo che l’azienda coreana ad inizio di ogni anno presenta dei nuovi modelli dedicati alla fascia top di gamma del mercato.

Di solito i dispositivi vengono annunciati/commercializzati tra gennaio e febbraio di ogni anno, e sembra che per la serie Galaxy S24 sarà così.

Samsung Galaxy S24: la serie ha già un ipotetica data di annuncio

L’affidabile informatore Ice Universe tramite il proprio sito di microblogging Weibo, ha affermato che la nuova serie Galaxy S24 sarà probabilmente presentata in data 18 gennaio 2024.

In questa data Samsung dovrebbe infatti presiedere un nuovo evento unpacked, anche se non sappiamo in quale località del mondo e a che orario: forse in Corea del Sud.

Se la data sarà confermata nei prossimi mesi, potremo affermare che Samsung lancerà i suoi nuovi S24, S24 Plus e S24 Ultra leggermente in anticipo rispetto alla media dei precedenti Galaxy S.

Infatti l’unico smartphone della serie Galaxy S che è stato annunciato a gennaio, fu il Galaxy S21 a gennaio 2021.

In quel caso Samsung anticipò i tempi perché voleva introdurre una nuova, e rinnovata, gamma per mantenere più alta la domanda dei consumatori in tempi di pandemia (Covid).

Invece per la serie Galaxy S24 l’anticipo dell’evento dovrebbe essere dovuto al fatto che Qualcomm annuncerà prima del previsto i suoi nuovi chipset Snapdragon 8 Gen 3, e probabilmente lo stesso farà Samsung con gli Exynos 2400, destinati ai nuovi smartphone dell’azienda coreana.

Ovviamente dato che per il momento non esistono ancora comunicati ufficiali, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

