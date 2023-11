Samsung Galaxy S24 data annuncio e prevendita svelata (rumors)

Secondo recenti rumors questa sarà la data dell’annuncio della serie Galaxy S24 e quella di inizio prevendita prima della commercializzazione ufficiale: i dettagli.

Sembra che i rumors di un annuncio anticipato dei prossimi Galaxy S24 sia sempre più concreto, tanto che oggi un informatore affidabile ha indicato nel mese di gennaio 2024 l’evento del prossimo Unpacked di Samsung.

La Serie Galaxy S24 secondo recenti rumors Samsung la presenterà a gennaio 2024: la data e inizio prevendita

Ebbene secondo l’informatore Tarun Vats il prossimo evento Unpacked sarà presieduto da Samsung in data 17 gennaio 2024 negli Stati Uniti, più precisamente a San Jose.

Rispetto all’anno scorso dove l’evento Unpacked fu presieduto a San Francisco, a San Jose c’è la così detta Bay Area dove hanno sede molte aziende tecnologiche, tra cui Google a Mountain View, Facebook a Palo Alto e Apple a Copertino.

Forse il cambiamento di zona riguarda il fatto che gli stessi Galaxy S24 sono stati nominati da Samsung dei veri “Phone AI”, dato che sfruttano pesantemente l’intelligenza artificiale, e quindi ci saranno più partner all’interno dell’evento che spiegheranno queste nuove funzionalità.

Oltre alla data dell’evento l’informatore ha affermato che l’azienda coreana inizierà praticamente da subito le prevendite, che si attiveranno infatti a partire dal 18 gennaio 2024 e dureranno fino al 26 gennaio 2024.

A partire dal 27 gennaio e fino al 30 gennaio 2024 verranno spedite le unità preordinate, mentre la commercializzazione effettiva inizierà a partire dal mese di febbraio 2024.

Va comunque specificato che queste sono le date relative probabilmente al mercato USA, quindi non sappiamo se saranno le stesse anche per il mercato Europa e quindi anche per l’Italia.

Inoltre dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter (X)

