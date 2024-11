Samsung Galaxy S24 FE a meno di 500 euro per il Black Friday

Il Samsung Galaxy S24 FE con l’arrivo del Black Friday si taglia il prezzo: il coupon vi fa risparmiare quasi 300 euro rispetto al prezzo di listino.

Il Galaxy S24 FE è uno degli ultimi smartphone di Samsung cha hanno il pieno supporto alle funzionalità GALAXY AI ovvero basate sull’intelligenza artificiale.

Il suo debutto in Italia l’ha fatto con un prezzo di vendita al lancio pari a 769 euro per la versione 8-128GB.

Con l’arrivo del Black Friday adesso il prezzo di questo smartphone scende di molto: i toccano quasi i 300 euro di risparmio.

Samsung Galaxy S24 FE con l’offerta black friday c’è da risparmiare un bel po’

Pro e contro: scopriamo meglio il Galaxy S24 FE

Cerchiamo di riassumere i punti di forza e le mancanze di questo smartphone per capire se fa al caso vostro.

PRO:

Qualità costruttiva con materiali premium: protezione Gorilla Glass Victus+ di ultima generazione per il display e la scocca posteriore, telaio in alluminio, grado di protezione IP68 per la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale

Display da 6.7 pollici, Tecnologia Dynamic AMOLED 2X, frequenza di aggiornamento a 120Hz, risoluzione FHD+, supporto HDR10+ e luminosità di picco su tutto il display di 1900 nit.

Buona durata della batteria da 4700 mAh: copre tranquillamente la giornata con un utilizzo medio-alto.

Prestazione di tutto rispetto con il chipset Exynos 2400e (leggermente più lento dell’Exynos 2400 montato sui Galaxy S24)

Altoparlanti stereo di ottima qualità

Supporto nativo alle eSIM

C’è il supporto alla ricarica wireless

Esce nativamente con Android 14 e ha diritto ad 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo (fino ad Android 21)

Supporta al pieno le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di GALAXY AI

Comparto fotografico di buon livello e piuttosto completo grazie anche alla presenza del teleobbiettivo con Zoom Ottico 3X

Contro:

La ricarica rapida non è velocissima (25W) e non c’è nessun caricabatterie nella confezione

Assenza del jack da 3.5mm e dello slot per microSD

Sensore di prossimità virtuale

Cornici intorno al display un po’ spesse rispetto alla media degli smartphone top di gamma

Non è particolarmente leggero (219 grammi)

Il comparto fotografico è buono ma non è paragonabile agli smartphone top di gamma

Di fatto si può dire che il principale difetto del Galaxy S24 FE è il prezzo di vendita al lancio, che come da tradizione Samsung sono sempre un po’ troppo alti.

Galaxy S24 FE l’offerta black friday: ve lo portate a casa a meno di 500 euro

Adesso potete acquistare il Galaxy S24 FE versione 8-128GB al prezzo di 479,999 euro IVA e spedizione inclusa utilizzando il codice Coupon PSPRNOV24 nei seguenti colori:

Colore BLU tramite il LINK https://ebay.us/UoWrjz

tramite il LINK https://ebay.us/UoWrjz Colore Nero tramite il LINK https://ebay.us/lcGXse

tramite il LINK https://ebay.us/lcGXse Colore Verde Menta tramite il LINK https://ebay.us/2sKz9a

tramite il LINK https://ebay.us/2sKz9a Colore Giallo tramite il LINK https://ebay.us/u5ebjP

tramite il LINK https://ebay.us/u5ebjP In qualità di Affiliato Ebay io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati, prezzi e disponibilità potrebbero variare nel tempo

Dettagli sui dispositivi, garanzia, spedizione e coupon

Tutti gli smartphone in questione sono NO BRAND, quindi non ci sono applicazioni installate nel software da parte degli operatori telefonici.

I dispositivi sono ITA, ovvero ha rom ufficiale con aggiornamenti OTA, ci sono i servizi e le applicazioni Google già installate, c’è il supporto al multilingua (italiano compreso).

E’ spedito da magazzino ITALIA con consegna stimata in 5-7 giorni lavorativi con corriere.

La garanzia è quella di 2 anni da parte di Samsung Europa e di due anni da parte del rivenditore italiano.

Oltre a questo l’acquirente ha tempo 30 giorni per effettuare un eventuale rimborso/reso, e il venditore paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto.

Dettagli sul coupon:

Codice coupon: PSPRNOV24

Valore coupon: fino a 40 euro a seconda della spesa

Numero utilizzi: 2 per ogni utente

Fine: 8 dicembre 2024 ore 23:59

