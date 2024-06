Samsung Galaxy S24 FE: il comparto fotografico non sarà una novità

Il prossimo Samsung Galaxy S24 FE non introdurrà un comparto fotografico nuovo: forse un mix tra quelli visti su modelli precedenti.

Mancano ancora diversi mesi al suo annuncio ufficiale, ma del prossimo Samsung Galaxy S24 FE (Fan Edition) se ne parla già adesso.

Samsung Galaxy S24 FE: il comparto fotografico sarà riciclato da smartphone precedenti?

Il dispositivo sarebbe ancora in fase finale di sviluppo e quindi manca ancora un po’ di tempo prima della sua effettiva produzione di massa.

Secondo quanto riportato dal sito olandese GalaxyClub, la versione Fan Edition del Galaxy S24 dovrebbe utilizzare lo stesso sensore fotografico principale già visto sui Galaxy S24 e Galaxy S23.

Stiamo parlando del sensore ISOCELL GN3 da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Di fatto la versione Fan Edition potrebbe non portare novità lato fotografico, ma essere un dispositivo più economico rispetto all’attuale generazione di smartphone S24.

Ci sono infatti buone possibilità che l’S24 FE non utilizzerà nuovi sensori per la fotocamera Ultra Grandangolare o per il teleobbiettivo che potrebbero essere ripresi dai precedenti Galaxy S23 o S24.

Per quanto riguarda il comparto fotografico dedicato ai selfie, la fotocamera anteriore probabilmente sarà la stessa vista sui modelli Galaxy S23 FE: un sensore da 10MP.

Altro grande dubbio sul Galaxy S24 FE riguarda il chipset che Samsung sceglierà di utilizzare: sarà sensore Exynos o un chipset Snapdragon di precedente generazione? Verranno utilizzati nuovi chipset?

Considerato che lo smartphone sarà annunciato probabilmente solo nei primi mesi del 2025, ci saranno sicuramente nuovi dettagli in futuro che ci aiuteranno a fare luce su questo dispositivo.

Per il momento vi consigliamo di prendere tutte queste voci di corridoio con l giusto distacco emotivo.

