Samsung Galaxy S24 FE ufficiale: prezzo e caratteristiche

Ufficializzato in Italia il nuovo Samsung Galaxy S24 FE: ecco le sue principali caratteristiche e il prezzo di vendita in Italia.

Debutta oggi con spedizione da tra qualche giorno il nuovo smartphone di fascia alta Galaxy S24 FE (Fan Edition) successore del Galaxy S23 FE.

Il nuovo FE può considerarsi una versione “economica” dei Galaxy S24 che mantiene però alcune funzionalità fondamentali come Galaxy AI.

Samsung Galaxy S24 FE debutto ufficiale: i dettagli (prezzo e caratteristiche) che dovete conoscere

Display e Design

Il design del nuovo S24 FE riprende tutto dai modelli S24, con una scocca in alluminio arrotondata ai bordi, un forellino per la fotocamera selfie e l’assenza dell’isola fotografica sulla scocca posteriore.

Il telefono ha dimensioni pari a 162 x 77.3 x 8 mm e pesa 213 grammi.

Gode della certificazione IP68 e la scocca posteriore è rifinita in vetro Gorilla Glass 5.

Ci sono cinque colorazioni disponibili: Blu, Grafite, Grigio, Menta, Giallo.

Frontalmente c’è il display Amoled 2X da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ 2340 x 1080 pixel, supporta la frequenza di aggiornamento a 120Hz, ha una luminosità di picco di 1900 nits e supporta lo standard HDR10+.

Il pannello è protetto da Corning Gorilla Glass Victus+ e sotto quest’ultimo troviamo lo scanner per le impronte digitali.

Processore e memoria

Il Galaxy S24 FE fa un buon passo in avanti dal punto di vista prestazionale rispetto al Galaxy S23FE: si passa infatti dall’Exynos 2200 (visto sui Galaxy S22) all’Exynos 2400e.

Si tratta dello stesso chipset montato sui Galaxy S24, solamente che funziona a frequenze di clock un po’ più basse: sulla carta il core Cortex-X4 principale dovrebbe funzionare a una velocità di clock inferiore.

A livello di memoria troviamo 8GB di ram e 128GB per la versione venduta su store ufficiale, ma esistono pure varianti con fino a 512GB di memoria interna.

Multimedialità

Samsung promette che questo Galaxy S24 FE ha il miglior comparto fotografico mai visto sulla gamma FE.

Sulla scocca posteriore troviamo:

Fotocamera principale da 50 MP, f/1.8, 24 mm (grandangolare), PDAF a doppio pixel, OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine)

Teleobbiettivo da 8 MP, f/2.4, 75 mm, PDAF, OIS, zoom ottico 3x

Ultra grandangolare da 12 MP, f/2.2, 123˚

La fotocamera frontale selfie adotta un sensore 10 MP, f/2.4, 26 mm (grandangolo).

Lo smartphone è in grado di registrare video in 8K a 24 fps con la fotocamera principale, mentre tutte le altre fotocamere possono registrare video in 4K a 30/60 fps.

L’audio prevede gli altoparlanti stereo, ma manca il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività e batteria

Lato connettività l’S24 FE presenta:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, doppia banda

Bluetooth 5.3

GPS, GLONASS, GALILEO, BDS

Chipset NFC

Porta Usb Type C

Connessione 5G dual sim, più supporto eSIM

Lo smartphone viene alimentato da una batteria interna da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 25W, ed è presente pure la ricarica wireless fino a 15W.

Nella confezione di vendita non troverete il caricabatteria.

Sistema operativo

Punto forte del Galaxy S24 FE è sicuramente il software dato che esce con Android 14 e verrà supportato da Samsung (aggiornamenti e sicurezza) per i prossimi 7 anni (quindi fino ad Android 21).

Oltre a questo lo smartphone supporta pienamente le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di GALAXY AI come Circle to Search, Live Translate, Interpreter, Composer, Note Assist.

Prezzo e disponibilità in Italia del Galaxy S24 FE

Il Galaxy S24 FE 8-128GB ha un prezzo di listino in Italia di 769 euro e sarà disponibile all’acquisto con spedizione a partire dal 30 settembre 2024.

